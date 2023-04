Experta analizó el lenguaje corporal de la madre de Piqué en su primera entrevista; tendría mucho enojo hacia Shakira

Maryfer Centeno reveló lo que dice el lenguaje no verbal de la exsuegra de la colombiana, Montserrat Bernabeu.

Shakira y Gerard Piqué cerraron un capítulo de sus vidas tras haber compartido casi 12 años de relación sentimental, y fruto de ese amor quedaron los dos hijos de la expareja, Sasha y Milan. Una vez se confirmó su separación, no hubo manera de frenar la ola mediática, la cual terminó por revelar secretos ocultos de su relación.

Fue así como las miradas de los fanáticos y de los paparazzi se centraron en documentar detalles relacionados con las propiedades de la pareja, las decisiones que tomaron para el futuro de sus hijos y las personas que los rodearon en todo este proceso. Este fue el caso de Montserrat Bernabéu, madre de Piqué, cuya relación con Shakira habría terminado bastante mal, debido a una serie de factores que salieron a la luz pública.

La relación entre Shakira y su exsuegra habría terminado en muy malos términos debido a toda la información que se conoció por la separación de Piqué y la colombiana. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

De hecho, días atrás, la madre de Piqué apareció en televisión y concedió una entrevista para el programa catalán Col-lapse, de TV3, en la cual se centró en mencionar a su hijo y su recorrido en el mundo deportivo, negándose a hablar de su vida privada o sobre algún asunto que tuvieran que ver con Shakira, por lo que las preguntas fueron limitadas, según recoge El Nacional de Cataluña.

De hecho, en la misma conversación con Richard Ustrell, Montserrat no dio paso alguno para que le indagaran sobre temas personales y privados, soltando únicamente una frase que sirvió como freno para no adentrarse más. La catalana indicó que se refugió en su trabajo en los últimos meses, explicando que no cruzaba la línea entre lo profesional y lo íntimo.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrar Bernabeu. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

“Como todos, tengo mi vida profesional y personal. Pero mi vida privada solo la hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabeu”, dijo en el diálogo con el formato.

Sin embargo, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, analizó el video de la entrevista y reveló lo que estaría sintiendo y viviendo la madre de Piqué tras la mediática separación de su hijo con la cantante barranquillera. A su vez, aseguró que por los comportamientos y expresiones de Montserrat, habría dejado en ‘evidencia’ lo mal que la estaría pasando por lo ocurrido con la colombiana.

“Qué mal se ve la mamá de Piqué, se ve que esto le ha caído con todo. Mira nada más, se supone que se está riendo con un acto de empatía, pero del estrés ya ni siquiera puede reírse. Quiero que vean cómo las comisuras y los ojos que claramente con los años, la piel va perdiendo tonicidad, pero también es cierto que si ves la cara de esta mujer, es como si hubiera tenido un enojo y una tristeza prolongada, independiente si es culpable o no, si es buena o no”, señaló la experta en lenguaje no verbal.

Asimismo, manifestó que la exsuegra de Shakira se “siente derrotada o se ha sentido muy preocupada”, por lo que al hablar de la colombiana levanta su mentón, en señal de superioridad: “Aunque también puede ser un mecanismo de defensa por la inseguridad de una persona (...) Se encoge de hombros y cierra la postura. Parece que está muy enojada y trata de controlarse, pero es evidente su enojo y su incomodidad”.

La madre de Piqué estaría destrozada después de que Shakira haya pedido a sus hijos que no la llamen abuela - Foto: Europa Press

Otros factores que parecen demostrar el coraje de la mamá de Piqué al hablar de Shakira, de acuerdo con Maryfer Centeno, son el juego de la lengua dentro de la boca; esto tiene un efecto calmante para relajarse. Asimismo con sus manos entrelazadas.

Por último, la experta se sorprendió ante un gesto específico que dejó en evidencia el nivel de estrés que habría sentido la madre de Piqué en su primera entrevista: “Todo el tiempo tiene expresiones de tensión... Mira nada más el nivel de enojo: enseña los dientes. Está muy estresada. ¡Qué barbaridad! La mitad de la cara dice una cosa, y hasta la nariz. Unos orificios nasales se le dilataron, ¿alguna vez has visto un toro enojado? Pues así parece la mamá de Piqué”, dijo la experta.