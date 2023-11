Exreina de belleza expuso dura dieta para poder trabajar con Victoria’s Secret: “si te desmayabas tres veces al día era normal”

Victoria’s Secret se convirtió en una de las marcas más famosas de ropa interior y productos femeninos en el mundo, debido a su fuerte impacto en el público. Sus ideas y temáticas la hicieron reconocida en el mercado, tomando impulso en diferentes tipos de personas.

Sin embargo, así como subió en su momento a la cima del éxito, este proyecto se enfrentó a polémicas muy fuertes con el pasar de los años, ya que sus estereotipos femeninos afectaban en ámbitos sociales. Sus imágenes, modelos y estrategias no fueron vistas con buenos ojos, llevando a que las personas criticaran y atacaran su forma de manejar los temas en la industria de la moda.

De hecho, recientemente, La Red, programa de Caracol Televisión, aprovechó un espacio para compartir un inesperado testimonio, el cual involucraba directamente a una exreina de belleza colombiana. El formato indicó que la mujer tuvo que lidiar con una experiencia desafortunada, precisamente por un requisito que se le dio para poder integrar esta marca.

Presentadores del programa "La Red" del Canal Caracol | Foto: Cuenta de Instagram @girioficial1

“Las modelos de Victoria’s Secret son así (muestra su dedo meñique)”, comentó la colombiana, a lo que Frank Solano dijo: “Acuérdate que todas las críticas que cayeron sobre la marca fueron porque estaba incentivando la anorexia y la anorexia y la bulimia se volvieron los problemas de los años 2000 al 2010, fue el tema de salud en los Estados Unidos”.

Tania Valencia habló de desafortunada dieta para trabajar con Victoria’s Secret

De acuerdo con lo que quedó registrado en el formato televisivo, Tania Valencia, recordada por su paso por el Concurso Nacional de la Belleza y Survivor, se robó las miradas de algunos curiosos con unas declaraciones que brindó en el programa de entretenimiento. La modelo indicó que se enfrentó a una jugosa oferta laboral, que después la decepcionó por lo fuerte e insensible que podría llegar a ser.

En el diálogo, la colombiana mencionó que lidió con cambios y hábitos complejos en su rutina alimenticia, llevando dietas y jornadas estrictas en sus comidas. No obstante, tuvo que darle un giro a su realidad, pues las cosas iban por un camino que no esperaba y su cuerpo terminaba afectado.

Tania Valencia contó lo que vivió con una reconocida marca de ropa femenina. | Foto: Instagram @taniavalencia7

“Entré a la montaña rusa de las dietas. La primera dieta la hago de verdura y proteína. Adelgacé rápido pero pensé que ya podía comer otra vez normal y fue el efecto rebote terrible, entonces me inflé mucho. Comencé a sufrir atracones, se descompensa el peso y al día siguiente me daba más duro el gimnasio”, apuntó.

“Te mueres de hambre y te da ansiedad porque no puedes comer. ¿Qué lo reemplaza?, el cigarrillo, el trago y otros psicoactivos. Entonces no me gustó porque es venderle una mentira a las mujeres reales”, agregó, puntualizando que su llegada a Estados Unidos se vio rodeada de otras alternativas para calmar la ansiedad que la estaba golpeando.

Sin embargo, su realidad se transformó cuando recibió una inesperada propuesta laboral, la cual se enfocaba en el modelaje y en abrirse camino en un escenario internacional. A Tania Valencia le ofrecieron un lugar en el grupo de figuras de Victoria’s Secret, donde podría escalar en la industria de la moda y ganar aproximadamente 250 millones de pesos.

No obstante, no pasó la preselección y en esa línea terminó atravesando una experiencia incómoda con uno de los requisitos que le hacían quienes estaban detrás de esta propuesta. La exreina no aceptó igualmente las condiciones que ponían, pues le daban una insensible dieta que cumplir y así llegar a una silueta específica.

“No pasé. Primero escogieron 15, porque eso es la selección de la presecelección”, dijo al inicio.

La modelo contó lo vivido con Victoria's Secret. | Foto: Instagram @taniavalencia7

La modelo señaló que este plan alimenticio le parecía exagerado y complicado, pues podía afectar la salud y causar daños graves a futuro. Las rutinas y los alimentos eran escasos, exigiéndole más en entrenamiento físico.