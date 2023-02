Filtran audio de supuesta colaboración de Shakira con Manuel Turizo: ¿otra bomba contra Piqué?

El 2023 comenzó siendo uno de los mejores años para la estrella barranquillera Shakira, pues lanzó la colaboración con el productor argentino Bizarrap y el tema musical creció rápidamente. De igual modo, los fanáticos y seguidores de la artista esperan otras melodías y ahora pareciera que llegará una al lado de Manuel Turizo.

Desde el año pasado, el foco recayó sobre Shakira y Gerard Piqué, quienes luego de más de una década de relación tomaron la decisión de dividir sus caminos y separarse. Sin embargo, esta noticia generó un boom mediático que hasta el día de hoy no ha dejado de figurar.

Entonces, la intérprete de Antología hizo lo que más sabe hacer: música. Lanzó una trilogía de temas (Te felicito, Monotonía y Music Sessions #53), los cuales fueron relacionados con los sentimientos de la barranquillera.

Sin embargo, empezaron a salir especulaciones en las que se indicó que, al parecer, esas no serían las únicas canciones de Shakira, sino que este año, posiblemente, la famosa lanzará un álbum. Incluso algunos se atrevieron a mencionar que las composiciones se irán conociendo mes a mes, lo que quiere decir que la estrella colombiana estaría siendo la protagonista de todo el año.

Éxito tras éxito, Shakira ya sorprendió a una buena parte de quienes la siguen, pero también a los fanáticos del deporte del balompié.

Ahora, todo parece indicar que la figura pública se encuentra lista para mostrar al mundo el que sería su nuevo sencillo al lado del joven, también colombiano, Manuel Turizo.

Lo anterior porque a través de una publicación en redes, Dímelo King subió el que sería el primer adelanto de la colaboración entre la dupla de artistas. Este perfil es de alta influencia, ya que contiene entrevistas y pódcast con reconocidos rostros de la farándula.

“Me llegó este audio!! Mi fuente NO FALLA y me dicen que este audio podría ser la colaboración entre las dos ESTRELLAS COLOMBIANAS @shakira @manuelturizo ¿te gustaría verlos juntos?”, se lee en Instagram.

La publicación tiene tres fragmentos y en el último se puede escuchar algunas estrofas de la posible colaboración entre los cantantes.

En el audio que se filtró, apareció la voz de Shakira cantando: “Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Por ahora, no se sabe si el que sería el nuevo tema de Shakira es otra bomba contra Piqué o, por el contrario, ya dejó a un lado la separación con el exdefensa del Barcelona F.C.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a comentar al respecto: “Ojalá no sea un tema que Sal-pique a nadie jaja”; “Un junte para la historia”; “Eso está durísimo”; “Sería un duo excelente 🔥 dos grandes talentos”; “Se escucha bueno”, son algunos puntos de vista que escribieron los usuarios en redes.

A continuación, la reciente publicación en Instagram donde se filtró el supuesto adelanto de la colaboración entre la dupla de artistas colombianos:

Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio y hablan de su romance

Este lunes 6 de febrero, el equipo de Europa Press pudo hablar con Gerard Piqué y Clara Chía en exclusiva. Así, rompieron el silencio y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad?, ¿en serio?, ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó de frente este interrogante.

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpla años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Con respecto a los rumores de que sus padres están cansados de las fiestas de Shakira, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 volvió a soltar una fuerte carcajada y le restó importancia. Además, Clara puntualizó que es normal que eso pase.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó finalmente en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó más detalles.