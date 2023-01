Fin a los rumores: Luisa Fernanda W reveló por qué su hijo tiene los ojos claros

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Su trabajo como creadora de contenido, influenciadora, empresaria e incluso cantante le ha valido para cosechar una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

Adicionalmente, Luisa conforma junto al artista de música popular Pipe Bueno una de las parejas más queridas en el país. De hecho, como fruto de su amor, nacieron sus dos pequeños hijos: Máximo y Domenic, quienes ya son celebridades en el país.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con más de 18,1 millones de seguidores, Luisa Fernanda W aprovechó para resolver una de las inquietudes más comunes que le han hecho sus fans: ¿por qué Domenic tiene los ojos azules?

Y es que esta característica no ha pasado desapercibida para los cibernautas, pues ni la influenciadora ni el cantante tienen los ojos claros. En consecuencia, los rumores alrededor del tema eran pan de cada día.

Mediante una breve instastorie, Luisa Fernanda W reveló que el gen de los ojos azules viene del lado de Pipe Bueno. Para ello, mostró a detalle el rostro de Laura Giraldo, la hermana del artista y quien también es bastante conocida en redes sociales.

“Domenic por qué tiene los ojos azules”, escribió Luisa en el video, acompañando la nota con el usuario de su cuñada.

A propósito de su faceta de madre, la influenciadora respondió otras dudas expuestas por sus seguidores, quienes las dejaron consignadas en la función Preguntas y respuestas de Instagram.

La primera de ellas estuvo enfocada en hasta qué edad seguiría amamantando a Domenic, a lo que Luisa respondió: “creo que haré lo mismo que hice con Máximo, hasta los seis meses. Puede que más, puede que menos, no sé, o depende de la producción”.

En relación a la lactancia, Luisa Fernanda W también despejó algunas dudas mientras disfrutaba de sus vacaciones. Algunos usuarios le preguntaron por qué consumía bebidas alcohólicas si todavía estaba amamantando a su hijo. “Es algo que me preguntan mucho: ‘¿cómo hago para tomar y lactar?’ No lacto -es pregunta frecuente de mamás-. Me toca dejar de lactar, más o menos, por 24 horas (...)”, comentó la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno junto a sus hijos, Máximo y Domenic. - Foto: Instagram luisafernandaw

A renglón seguido, indicó que a su hijo siempre lo deja en las mejores manos (las de sus abuelos), de manera que no había de qué preocuparse.

“Dejo de lactar por 24 horas y me toca extraerme la leche, pues esa leche toca botarla. Eso es muy duro porque uno como madre se da muchos golpes de pecho, pero también son necesarios estos espacios, salir, parcharse, eso es como un respirito. Es muy bueno para uno como mamá, entonces, hoy estoy on fire”, complementó la influenciadora.

Luisa Fernanda W disfrutó su periodo de vacaciones y, a pesar de estar lactando, no se negó sus traguitos. - Foto: Capturas de pantalla Instagram luisafernandaw

¿Máximo o Domenic? Luisa Fernanda W reveló a quién está más apegada

Para una madre resulta prácticamente imposible preferir a un hijo por encima del otro. Precisamente, uno de sus seguidores le preguntó a cuál de sus dos retoños estaba más apegada, si a Máximo, el mayor, o a Domenic, el más pequeño.

“Soy super apegada a los dos y para donde me voy cargo con ellos. De hecho, estos días me veía yo en el aeropuerto como con ocho maletas, o sea, con los juguetes de Máximo, con todas las cositas ... No, es impresionante, pero a los dos por igual”, respondió la influenciadora.

A través de redes sociales, Luisa Fernanda W suele compartir todo tipo de detalles sobre su maternidad. - Foto: Capturas de pantalla Instagram luisafernandaw

La siguiente pregunta hecha por uno de sus seguidores se centró en Máximo, cuyo cabello sigue creciendo y, según reveló Luisa, tiene una razón puntual. “El papá se lo quiere dejar crecer”, dijo.

A su vez, le preguntó a Pipe Bueno por la medida exacta hasta la cual quiere que llegue el cabello de Máximo. “Que parezca Tarzán”, respondió el artista de música popular. No obstante, Luisa aceptó que peinar a su hijo ha sido “todo un reto” por esa razón.