Foto | Carolina Cruz no estuvo en cumpleaños de Lincoln Palomeque; ni siquiera lo saludó

Lincoln Palomeque estuvo alejado de su hogar durante varios meses el año pasado debido a los diferentes proyectos laborales en los que estaba trabajando, lo que aumentó los rumores de una supuesta ruptura con Carolina Cruz, luego de más de diez años de relación.

El actor, sin embargo, ha aprovechado que no ha tenido grabaciones programadas en las últimas semanas para compartir tiempo de calidad al lado de sus dos hijos, Matías y Salvador, con los que celebró su cumpleaños número 45.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el artista cucuteño mostró que viajó este fin de semana junto a los dos menores. Asimismo, sorprendió a todos sus seguidores y publicó una tierna fotografía con los pequeños.

“Esta es la historia. Yo estoy cumpliendo años, el gordito de al lado es mi torta de cumple, pero el hermanito es el que se lo quiere comer”, fue el mensaje que escribió Palomeque para acompañar la imagen, que recibió cientos de comentarios.

La gran ausente en la celebración fue la presentadora de Caracol Televisión, que se quedó en Bogotá y asistió al matrimonio de Sofía Gómez Uribe y Juan Diego Vanegas, famoso cocinero de Día a día.

Carolina Cruz, de igual manera, no se manifestó en redes sociales con respecto al cumpleaños del actor cucuteño. Sin embargo, les dedicó en Instagram el domingo pasado unas emotivas palabras a sus dos hijos por el Día del Hombre.

“Ayer fue el Día del Hombre y yo solo puedo decir: Gracias DIOS por tener a los dos más increíbles, amorosos, tiernos, sanos y nobles a mi lado, ellos me hacen sentir más mujer cada día. ¡Los amo hijos!”, indicó la vallecaucana.

Ante las especulaciones de su posible separación, la modelo caleña en varias ocasiones ha desmentido esta información y ha dicho que el actor ha tenido muchos proyectos laborales, por lo cual ha estado ausente durante varios meses.

La presentadora también explicó recientemente en una entrevista con Carlos Ochoa cómo distribuyen su tiempo para cuidar a los niños cuando uno de ellos tiene un compromiso profesional.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. […] Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada y no está viajando como hoy yo, él está con ellos”, precisó.

Cruz, además, puntualizó en su momento que el reconocido actor estaba varios días fuera de Colombia debido a que tiene que promocionar el lanzamiento de la película Flow Calle, en la que también participa la cantante Farina.

“Creo que en una o dos semanitas, él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, concluyó la empresaria.

La buena noticia que compartió Carolina Cruz

Carolina Cruz, por otro lado, publicó hace un mes un tierno video en el que confirmó que el pequeño Salvador culminó su tratamiento y recibió las últimas medicinas que requería.

“Hoy 22 de febrero 2022 es el último día de medicinas para Salvador y el siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. ¡Te amo! Eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA”, señaló.

Cabe recordar que el menor fue diagnosticado el año pasado con hidrocefalia, debido a que se le detectó una extraña acumulación de agua en la cabeza. Sin embargo, la modelo indicó que los médicos la guiaron por un buen camino y el pequeño recibió un tratamiento adecuado.