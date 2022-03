Carolina Cruz compartió tierna foto de su bebé en redes sociales, así se ve Salvador

Carolina Cruz es una de las presentadoras y modelos más queridas y conocidas en Colombia. Su larga trayectoria la hace una de las personas más influyentes y en sus redes sociales cuenta con más de 6 millones de seguidores.

En sus redes sociales, la presentadora comparte momentos de su vida con sus seguidores y así mismo proyectos personales. A través de este medio ha mostrado el proceso que lleva su hijo menor, Salvador, quien padece de una enfermedad llamada tortícolis.

No obstante, después de varios procesos y visitas al médico, Cruz ha contado que se encuentra muy bien de salud y que está saliendo adelante de la mejor manera. De hecho, la presentadora compartió una enternecedora foto de su hijo en las que emana una sonrisa espectacular.

En el pie de foto, la presentadora escribió “Sus deseos son órdenes”, dando a entender que cualquier cosa que su hijo pida le será dado por su parte. En los comentarios, muchos espectadores han asegurado que Salvador, nombre del bebé, es precioso.

Cabe señalar que gracias a su hijo, Cruz se vio inspirada para crear una fundación que ayude a las madres y a los pequeños que pasen por situaciones similares. Cruz espera brindar acompañamiento y apoyo económico para que las familias que carezcan de recursos monetarios puedan llevar a cabo un proceso más cómodo.

Cabe señalar que el pasado 22 de febrero la también empresaria y presentadora de Día a Día de Caracol, publicó un tierno video mostrando que su pequeño culminó el tratamiento y es el último día que recibió las medicinas que requería para su mejora.

“Hoy 22 de febrero 2022 último día de medicinas para Salva y el siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. Te amo hijo, eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA”, es el mensaje que acompaña el video de su pequeño tomando los medicamentos.

El pequeño se ve muy emocionado cuando Cruz le aplaude por haber logrado terminar sus medicamentos.

Las imágenes ya tienen miles de vistas y reacciones y muchos aplaudieron la actitud de tranquilidad y alegría de Salvador tomando los medicamentos que le daban.

“Wuaoo q juicio admiración total. Mi bebe hay que agarrarlo con dos personas para que se tome el remedio”, “Tan lindo como se emociona ver a su mamá feliz, que inteligente”, son algunos mensajes que le dejaron a la presentadora en su video.

“Tiene que irse”: Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque

Desde 2021, los rumores sobre una supuesta separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, unas de las parejas más queridas de la farándula colombiana, han ido en aumento.

Sin embargo, en varias ocasiones la presentadora ha desmentido esta información y ha dicho que el actor ha tenido muchos proyectos y que por esa razón ha estado ausente por varios meses.

Ahora, en una visita que hizo la presentadora de Día a Día a Medellín, conversó con el también presentador y experto en televisión Carlos Ochoa. Comentó que los dos distribuyen su tiempo para cuidar a los niños cuando uno de ellos tiene un compromiso laboral.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. […] Nos turnamos, claro, cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando… como hoy yo, él está con ellos”, dijo Cruz, refiriéndose al tema.

Así mismo, dijo que el actor se irá de casa un par de días para promocionar el lanzamiento de la película que hizo con la cantante Farina llamada Flow Calle, cuya presentación ha tardado más de un año.

“Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, contó.