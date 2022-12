“Frívola y maliciosa”: Angelia Jolie se despachó contra Brad Pitt por su reciente demanda

La separación entre Angelina Jolie y Bard Pitt puede ser uno de los divorcios más mediáticos, escandalosos y difíciles que ha tenido Hollywood en toda su historia, pues ha tenido todos los ingredientes específicos para, incluso, llevarlo al cine, con maltrato físico y psicológico, adicciones al alcohol y las drogas, adopciones de hijos, pleitos legales por mansiones y bienes de lujo y negocios en común que ya no tienen cómo sobrevivir.

Este último ingrediente es el que tiene a Jolie y a Pitt en los titulares de todos los medios internacionales, pues es por culpa del negocio que se da en el viñedo Chateau Miraval en Francia, que ahora hay demanda y contrademanda entre los actores. Esta propiedad en mención, que en algún momento fue de los dos actores, sirvió de lugar para una de las bodas más privadas que se ha visto en la farándula internacional, donde solo estuvieron Angelina y Brad como novios, los 6 hijos de la expareja y algunos testigos clave.

En esta mansión se fabrica uno de los vinos más exclusivos del mundo, que lleva por nombre uno homónimo al de la propiedad, y es ahora el caballito de batalla de Bard contra Angelina, pues ella ya decidió vender su parte del negocio a Tenute del Mondo y cuando Pitt se enteró pegó el grito en el cielo, pues según él habían quedado en que los dos iban a consultarle al otro cuando tuvieran el deseo de vender lo que les correspondía del viñedo y su producto, asunto que nunca quedó en ningún documento y por ende no se puede probar.

Pitt no aguantó y demandó a su exesposa peleando por el acuerdo tácito que según él tendrían desde que compraron la magna hacienda francesa en 2008 y años después decidieron generar un vino allí. Sin embargo, el medio estadounidense Radar Online habría tenido acceso a los documentos de la demanda de Pitt y la respuesta de Jolie, afirmando que la actriz de 47 años catalogó dicha querella como “frívola, maliciosa y parte de un patrón problemático”, pues no hay cómo soportar legalmente dicho alegato.

“Las alegaciones de Pitt de que él y la Sra. Jolie tenían un contrato secreto, no escrito y tácito sobre un derecho de consentimiento sobre la venta de sus intereses en la propiedad es directamente contraria al registro escrito y, entre otros defectos legales, viola el Estatuto de Fraudes y política pública”, dice el documento de la contrademanda de Jolie a Pitt, pues ella no se quedó quieta ante el asunto y también se fue de frente legalmente contra el oscarizado por la cinta Once Upon A Time In Hollywood, documento que también tendría en su posesión Radar Online.

Esta nueva demanda se añade al récord de Angelina y Brad desde que ella solicitó el divorcio en 2006, cuando la actriz reveló que el actor habría agredido a dos de sus hijos en un avión que hacía la ruta Francia - California, en el que habría ahorcado a uno de ellos y le habría dado una bofetada en la cara a otro, todo al parecer porque Pitt estaba en estado de alicoramiento.

Se dice que el actor también le habría exigido a Jolie “un acuerdo de confidencialidad que le habría prohibido contractualmente hablar fuera de la corte sobre el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y sus hijos”, tal como publica el medio estadounidense, lo que habría sido un motor para que la protagonista de Maléfica se animara a vender su parte del negocio de vinos y dejar de una vez por todas su conexión Brad, que al final de cuentas será para toda la vida, pues Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, sus hijos, la requieren.