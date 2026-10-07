“Fue tu decisión matar a la única madre que he tenido”: el duro mensaje de las hijas de Caleb Flynn, condenado a cadena perpetua

Las palabras de las hijas de Caleb Flynn fueron el momento más desgarrador de una jornada llena de dolor. El hombre, de 40 años de edad, fue condenado el pasado lunes 5 de octubre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, en Ohio.

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Antes de conocer la sentencia, familiares de Ashley leyeron ante el tribunal las cartas que escribieron las dos hijas de la pareja. Ava, de 10 años, y Alyssa, de 12, hablaron del dolor que les dejó la muerte de su madre y cuestionaron en estas palabras a su padre.

“Mamá era la persona perfecta, la persona absolutamente perfecta. ¿Qué hizo para que la odiaras tanto?“, escribió Ava.

Su hermana también fue contundente en lo que escribió: “¿Realmente pensaste en cuánto dolor causarías a tus propias dos hijas?“.

Las niñas quedaron al cuidado de familiares de Ashley después del atroz crimen. Su tío explicó que las declaraciones fueron escritas “directamente del corazón” y que no habían sido “editadas en absoluto”.

Durante el juicio, los fiscales mencionaron que Flynn mató a Ashley en medio de una relación extramatrimonial con otra mujer y que luego de esto, manipuló la escena para intentar hacer creer que un intruso había cometido el asesinato.

Flynn, sin embargo, se sostuvo en decir que es inocente durante toda la audiencia.

En medio de lágrimas, dijo que amaba a Ashley, a quien describió como “hermosa y maravillosa en innumerables aspectos”. También pidió perdón por haber roto sus votos matrimoniales y por los comentarios negativos que hizo sobre ella.

“Lamentablemente, he mentido sobre muchas cosas en los últimos años”, dijo, antes de afirmar: “No maté a mi esposa”.

Las hijas le pidieron que aceptara la responsabilidad y se arrepintiera. Ava le escribió: “Por favor, dile a Jesús que estás arrepentido”, y además, le recordó que aunque su castigo no cambiaría, todavía podía buscar el perdón.

En una frase muy dolorosa, la niña dejó ver el impacto de la pérdida de su mamá a manos de su padre. “Fue tu decisión abandonar a tus dos únicas hijas. Fue tu decisión ocultar todo a los demás y fue tu decisión matar a la única madre que he tenido”.

Alyssa también dejó claro que la relación con su papá quedó profundamente afectada. “Lo mínimo que podrías hacer es decirles a todos que fuiste tú y aceptar las consecuencias”, aseguró.

Los familiares contaron además que las niñas visitan seguido la tumba de Ashley. En este lugar lloran, hablan con ella y se acuestan frente a la lápida, imaginando que así pueden sentirse un poco más cerca de su madre.

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Finalmente, la jueza Jeannine Pratt le dijo al hombre que sus acciones habían dejado heridas permanentes. “Les arrebataste algo que jamás podrán recuperar: a su madre”, manifestó.

Caleb Flynn recibió además nueve años por manipulación de pruebas y siete por agravantes relacionados con armas de fuego. Las penas deberán cumplirse de manera consecutiva.