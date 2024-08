Gabriela Tafur reveló “pacto” que le propuso a Mauricio Leal para su boda, antes de crudo fallecimiento

Gabriela Tafur habló de la promesa que la hizo a Mauricio Leal antes de morir

“Lo único más grande que tu talento era tu corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importantes de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada. Qué falta que me harás. Vuela alto mi baby. Qué vacío el que dejas”, escribió en su cuenta de Instagram.