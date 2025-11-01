George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos gana batalla legal contra OpenAI, acusa a la empresa de usar sus libros para entrenar ChatGPT sin autorización

George R. R. Martin, el aclamado autor de la saga Canción de hielo y fuego, que inspiró Game of Thrones, ganó la primera batalla legal contra OpenAI.

Esto, luego de que lograra que un juez federal avanzara en una demanda colectiva que acusa a la empresa de usar sus libros para entrenar ChatGPT sin autorización. El juez en cuestión, Sidney Stein, del Tribunal Federal de Manhattan, determinó que hay indicios suficientes de infracción a derechos de autor.

Martin, junto a otros escritores, como John Grisham y Jonathan Franzen, acusaron a OpenAI y Microsoft de utilizar sus obras protegidas sin permiso para desarrollar inteligencia artificial. La demanda, presentada en 2023, argumenta que ChatGPT pudo generar contenido inspirado en sus libros, como una secuela imaginaria de Choque de reyes, prueba de que la IA conoce en profundidad las obras. Aunque el caso está en curso, ya ha abierto un amplio debate sobre si existe un uso legítimo o una violación de derechos de autor, marcando así un precedente para la industria. Tras conocerse el avance histórico en el caso, OpenAI no se ha pronunciado al respecto.

Debuta como presentador

| Foto: Paola España Comunicaciones

Maluma debutará como anfitrión en la edición número 26 de los Latin Grammy 2025, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. El cantante colombiano compartirá la presentación de los premios junto a la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien regresa por octava vez al escenario de esta prestigiosa gala.

Este será el primer papel de Maluma como anfitrión en una ceremonia que reconoce lo mejor de la música latina.Con una trayectoria destacada, el Pretty Boy suma 20 nominaciones a los Latin Grammy y un galardón al mejor álbum de pop vocal contemporáneo por su trabajo en F.A.M.E. en 2018. Tras darse a conocer el anuncio, el paisa expresó su emoción por esta oportunidad única, agradeciendo a la Academia Latina de la Grabación y a sus seguidores, que han sido claves en su carrera. La ceremonia incluirá actuaciones de artistas como Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Gloria Estefan, y se transmitirá en vivo por Televisa Univisión.

Brilla en la moda

| Foto: Diesel

Karol G sigue cosechando frutos en su carrera. Luego de su debut en el desfile de modas de Victoria’s Secret, ahora la paisa se prepara para brillar con su nueva colección en colaboración con Diesel. Codiseñada junto a Glenn Martens, director creativo de la marca italiana, la cápsula presentará nueve piezas que fusionan el estilo audaz y versátil de Karol G con la filosofía de libertad y autoexpresión de la marca de lujo.

La colección incluirá bikinis metálicos, vestidos tejidos, chaquetas biker y gafas futuristas que reflejan el espíritu tropical y rebelde del álbum Tropicoqueta, de la colombiana. El anuncio de la nueva colaboración se da un par de días después de la aparición de la paisa en la cuarta edición de Vogue World 2025, una celebración de la estrecha relación entre Hollywood y el mundo de la moda, en la que la Bichota resaltó al usar un vestido dorado firmado por Óscar de la Renta.

Van en serio

| Foto: AFP

La relación entre la cantante de pop Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau toma cada vez más fuerza. Esto, luego de que ambos fueran vistos agarrados de la mano el 25 de octubre durante una celebración en París, lo que confirmó meses de rumores. Fuentes cercanas a ambos aseguraron para People que la pareja está “muy comprometida” y tomando en serio esta nueva etapa, a pesar de sus agendas y la distancia geográfica que a menudo los separa.

Su vínculo comenzó a consolidarse en julio en Montreal, donde la cantante realizaba su gira mundial, mientras Trudeau atravesaba su separación. La cantante había anunciado su separación del actor Orlando Bloom apenas un mes antes de iniciarse los rumores con el político canadiense. Desde entonces, han mostrado su conexión en diversas ocasiones, incluyendo gestos públicos de cariño y una cena íntima. La cantante y el ex primer ministro comparten intereses en activismo y una profunda admiración mutua, lo que ha fortalecido su relación.

No regresará

| Foto: AFP

Jim Parsons, conocido por su icónico papel de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, descartó finalmente su regreso a la exitosa comedia que marcó una era dorada en la televisión.La confirmación se da luego del auge de varios rumores que dieron lugar a que el actor confirmara, en medio de una entrevista durante la Gala de Otoño 2025 del American Ballet Theatre, que no regresará al show.

El actor de 52 años afirmó tajantemente: “No me lo imagino. Bueno, podría imaginármelo, pero no, no me lo imagino”.Parsons ha reafirmado que la etapa de la serie está cerrada para él luego de decidir no continuar en la serie desde 2019. Aunque sigue vinculado a la franquicia como narrador y productor de la precuela El joven Sheldon, su decisión refleja un deseo de explorar nuevos caminos profesionales, dejando a los fanáticos con la nostalgia de aquel fenómeno televisivo.

Homenaje al cine

| Foto: Mauricio Alvarado-COLPRENSA

La reconocida directora y guionista bogotana Gloria Triana será la gran homenajeada en la edición número 13 de los Premios Macondo 2025, que se celebrarán el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín. Triana es recordada por su emblemático programa Yuruparí﻿.