Música
Maluma debutará como presentador de los Latin Grammy; fecha, hora y lugar del evento musical
El paisa presentará junto a la puertorriqueña Roselyn Sánchez en Las Vegas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El próximo 13 de noviembre, la música latina vivirá una noche emblemática con la celebración de la edición número 26 de los Latin Grammy, un evento que nuevamente reunirá a las grandes figuras de la escena musical en el icónico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Este año, la Academia Latina de la Grabación ha escogido como anfitriones a dos figuras muy queridas y representativas del talento latino: el cantante colombiano Maluma y la productora puertorriqueña Roselyn Sánchez.
Para Maluma, esta será su primera experiencia como conductor de una ceremonia tan prestigiosa. El artista, que acumula 20 nominaciones a lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los grandes embajadores del reguetón y la música urbana en el mundo. En 2018, recibió el Latin Grammy al Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo con su disco ‘F.A.M.E.’, un reconocimiento que marcó un antes y un después en su trayectoria.
Pero el paisa no llegará a Las Vegas solo como presentador, también llegará a la ceremonia con dos nominaciones en la categorías de Mejor Canción Urbana por ‘Cosas Pendientes‘ y Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’, lo que evidencia su versatilidad y evolución constante en diferentes géneros musicales.
La ceremonia, producida por TelevisaUnivision, contará con una transmisión en vivo de tres horas a partir de las 7:00 p.m. en Colombia, precedida de una antesala que comenzará a las 6:00 p.m. en nuestro país.
Por su parte, Roselyn Sánchez regresa como anfitriona por octava ocasión, trayendo toda su experiencia y carisma para guiar la gala que celebra lo mejor de la música latina. Su trayectoria como actriz, cantante y productora, además de sus nominaciones previas al Latin Grammy, la convierten en una figura respetada y querida entre el público y la industria.
Además de la revelación de los anfitriones, la Academia Latina ha confirmado un emocionante line up de artistas que incluirá nombres como Christian Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, y a los colombianos Morat y Carlos Vives, entre otros. La ceremonia promete ser un espectáculo de presentaciones en vivo, discursos emotivos y momentos históricos para la música latina.
Sobre los nominados colombianos, además de Maluma, artistas como Carlos Vives, Karol G y J Balvin también figuran en la lista de candidatos para varios premios, reafirmando la fuerza de Colombia en la industria musical internacional.
El importante evento tendrá como especial homenaje a Raphael, reconocido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, destacando su legado y contribución a la música latina durante décadas.