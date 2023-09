“Grande Shaki”: Lili Melgar, niñera de Shakira, se pronunció luego de lanzarse la canción ‘El Jefe’

En menos de 24 horas Shakira ha revolucionado las redes y las plataformas digitales con su nuevo sencillo llamado ‘El jefe’. Sus seguidores no han perdido el tiempo al escuchar esta nueva producción y ya se han puesto en la tarea de descubrir los mensajes secretos que hay detrás de la letra de este trabajo musical.

Según algunas versiones no oficiales dadas por la red social X, Piqué la despidió cuando se dio cuenta que ella le contó todo a la barranquillera; pero además de dejarla sin trabajo, la dejó sin pagarle lo que le correspondía por ley.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira en una parte de la letra de su nueva canción.

Ante su nombramiento en el sencillo, la mujer no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Tik Tok @lilimelgar80 y escribir: “Gracias Shaki”, acompañado de la parte del video donde se escucha su nombre y además sale ella. Uno de los comentarios que hizo ella misma indicaba: “Gracias, 🥰 por respeto no puedo hablar”, pero esto no fue impedimento para recibir miles de mensajes.