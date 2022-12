Greeicy Rendón confesó el detalle que le gusta de su rostro, aunque pocos se percatan de el

Si hay alguien que con su carisma se ha ganado al público colombiano, esa es la cantante Greeicy Rendón, no en vano los cerca de 22 millones de seguidores que tiene en Instagram. La artista, entre otras, se los ha ganado por compartir con ellos su cotidianidad: deja ver cómo prepara sus presentaciones, la manera en que consiente a Kai, fruto de su amor con Mike Bahía, y hasta la relación con sus mascotas.

Este 30 de diciembre, por ejemplo, publicó cómo fue su visita a la odontóloga y, en sus historias, compartió parte del procedimiento. Pero también aprovechó para contarles a sus fanáticos cuál es esa parte del cuerpo que tanto le gusta, aunque para algunos puede pasar desapercibida.

En medio del descanso propio de la temporada de fin de año, mu necesario para ella después de la gira de conciertos Amantes Tour por Latinoamérica, expresó su gustó por los puntos negros que se asoman como pecas en su rostro, aunque no lo son, demostrando que aunque muchos admiran su cuerpo, ella es una mujer de detalles.

“Me siento feliz teniendo punticos negros en la nariz, porque parecen pecas, no me los voy a quitar porque en serio me gustan mucho”, comentó Greeicy.

La artista, apenas dos días atrás, aprovechó para agradecer en redes sociales por los momentos que le trajo el 2022 que ya termina, en especial porque fue un año en el que en su vida imperó la música. Cuando no protagonizó los conciertos, asistió a ellos: en noviembre, por ejemplo, se encontró con su amiga Lina Tejeiro para ver la presentación de Bad Bunny en la ciudad de la eterna primavera.

“Gracias por tanta vida en nuestras memorias. Equipo, gracias por estos días maravillosos. Que se venga lo que viene. Mike, gracias compañero”, publicó en un video en el que se aprecian algunos de los memorables instantes que vivió con sus fanáticos durante los espectáculos sobre las tarimas.

Algunos de los comentarios fueron: “Vos, la mejor niña. No te olvides de la esencia, cuida a tu bebé y nunca lo sacrifiquen por algo efímero”; “cuanta garra le ponen para que cada concierto sea la mejor experiencia para sus fans”, “ustedes los más, los más empáticos, los más atentos a su público” y “los quiero ver de nuevo”.

Greeicy por fin dejó ver el rostro de Kai

Meses atrás, el nombre de la cantante caleña Greeicy Rendón y su compañero sentimental Mike Bahía acapararon la atención nacional e internacional, pues dieron a luz a su primogénito llamado Kai. Sin embargo, la dupla de artistas comenzó a ser criticada, pues, a comparación de otras celebridades, no develaron el rostro del más pequeño de la familia.

Desde entonces, la intérprete de Más Fuerte ha compartido diferentes publicaciones al lado de su hijo, bailando y retomando, poco a poco, su carrera musical, pero el rostro del bebé seguía siendo todo un misterio.

De hecho, influenciadoras como la antioqueña Luisa Fernanda W mostraron a los pocos días de nacido a su segundo hijo Domenic y Rendón no lo seguía haciendo, razón por la que varios usuarios continuaban con la incógnita.

Pues bien, las especulaciones terminaron tras nuevas apariciones de la cantante en Instagram. Aunque como tal no mostró el rostro “al natural” de Kai, sí apareció el pequeño con un característico filtro de reno de Navidad en historias de Instagram.

Enseguida, los cibernautas se conmovieron por la ternura que denotó el video de pocos segundos, además de que fue la primera vez que la caleña mostró a su bebé de esta manera. Seguro, no será la primera vez que Greeicy presuma al bello hijo que tiene.