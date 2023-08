Guajira del ‘Desafío The Box’ destapó las razones por las que se encuentra más delgada

La exparticipante del Desafío The Box , Kelly Ríos, más conocida como Guajira , ha sido una de las integrantes que se ha ganado el cariño por parte de sus seguidores y televidentes, que durante varias semanas la vieron competir por llevarse el trofeo que la acreditaba como la ganadora del reality emitido por el canal Caracol , sin embargo, Sensei y Aleja fueron los campeones de esta edición, pero eso no fue impedimento para que Guajira no tuviera su reconocimiento y ahora por medio de las redes sociales ha logrado sumar más de medio millón de seguidores, a quienes diariamente les comparte su rutina diaria, así como consejos de entrenamientos o vida saludable.

“Admito que, entre más flaca esté para mí es wow, pero no soy esclava de la báscula, simplemente entreno muy duro (2/3 veces al día) me alimento con consciencia, (no hago dietas extremas), de vez en cuando me doy mis gustico y mi cuerpo solito va tomando su forma” (sic), fueron las palabras de la exparticipante.