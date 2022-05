“Ha sido maravilloso”: Andrea Serna sobre gran cambio que ha tenido en su vida

La presentadora no ha tenido mucho tiempo para vivir totalmente los cambios que trae su vida personal; sin embargo, se mostró muy feliz con el cambio que ha tomado junto a su familia.

Andrea Serna es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, cuenta con una extensa trayectoria, por lo que es muy querida por los espectadores. Actualmente, está participando del reality de fuerza y sobrevivencia, el ‘Desafío’.

Durante el programa, la presentadora ha estado muy cercana a sus redes sociales en donde más de una vez se ha desahogado por los capítulos del programa. Ha hablado sobre las competencias y ha manifestado su admiración por algunos participantes.

No obstante, también ha aprovechado para mostrar su día a día, el tiempo que saca para jugar con su hija, para responder preguntas a sus seguidores con su equipo de maquillaje y estilo, entre otras cosas.

De igual forma, en sus historias de Instagram, mostró la forma en la que ha enfrentado las exigencias de estar en el programa y avanzar con una mudanza de por medio.

“Te cuento que he tenido poco tiempo para disfrutar el nuevo espacio, con el ‘Desafío’ han sido meses fuera de casa”, dijo la presentadora, además relató cómo ha sido el cambio de su residencia y aseguró que fue una muy buena decisión.

“Lo que sí te puedo compartir es que después de 25 años viviendo en una ciudad tan dinámica como Bogotá, tomar la decisión de cambiar el caos capitalino por un lugar en las afueras, apacible y tranquilo, ha sido maravilloso”, señaló.

Serna muestra el detrás de Cámaras del ‘Desafío’:

“Cuando las cámaras se apagan”, publicó junto con el video que compartió junto a su hija, Emilia Barraza, a quien denominó como una “desafiante” que cumple un papel fundamental en el desarrollo del concurso en la presente temporada.

“El equipo de juegos en ‘The Box’ debe vivir muy agradecido por las pruebas de calidad que la desafiante más desafiante de todas le hace a las pistas”, aseguró.

La presentadora también aprovechó el momento de desconexión para hablar sobre la polémica que se dio tras la expulsión de uno de los participantes del reality.

Esta es la segunda vez en los 18 años de historia del programa que se expulsa a un participante por infringir las normas, y el anuncio se dio cuando iba a realizarse el ‘Desafío a Muerte’ de las mujeres.

Es por eso que la presentadora del concurso, Andrea Serna, dio a conocer que el participante antioqueño Andrés Ossa, quien hacía parte del equipo Beta, violó una de las reglas más importantes del concurso.

“Hoy es un día para recordar que el Desafío tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un Desafío de Sentencia Hambre, el equipo que pierde no come y punto. Es la regla, no se negocia”, dijo la presentadora.

Y posteriormente expuso un video en el que se vio al antioqueño guardando una proteína que no habían ganado, a lo que aceptó su responsabilidad, y se le avisó que el castigo sería la expulsión de la competencia.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”, afirmó, al tiempo que expresó sus disculpas a los compañeros y televidentes.

Esta expulsión generó opiniones divididas en redes sociales, pues hubo quienes lo defendieron, admitiendo que fue un “error humano”, mientras que otros apoyaron su salida de competencia.

“Fuera del moralismo de la escena y que Ossa le faltó el respeto al Desafío y a las normas”, “hay personas en ese desafío que sí merecen salir. Ossa tuvo un error, pero es un excelente ser humano”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.