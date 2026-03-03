Gente

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Verónica Giraldo, supuestamente, fue vista en público tras lo ocurrido con su familia por el tema de su expareja y su hija.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

3 de marzo de 2026, 1:23 p. m.
Verónica Giraldo, hermana de Karol G.
Verónica Giraldo, hermana de Karol G. Foto: Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Por medio de una serie de historias compartidas en Instagram, Verónica Giraldo hizo públicas delicadas acusaciones relacionadas con su expareja, Jaime Llano, padre de su hija. En los registros audiovisuales, la mujer relató episodios difíciles que aseguró haber atravesado durante su embarazo y situaciones que, según indicó, aún persisten, precisando que el caso ya se encuentra en manos de la justicia.

Más allá de exponer lo vivido en el ámbito sentimental, Giraldo expresó su inconformidad por la actitud que —de acuerdo con su testimonio— habría tomado parte de su familia. Según contó, algunos de sus cercanos no habrían respaldado sus denuncias y, por el contrario, habrían minimizado lo ocurrido, llegando incluso a poner en duda su estado emocional.

Revelan como estaría Verónica, la hermana de Karol G, después de destapar polémica y dar desgarradora historia de vida

En uno de los videos difundidos, la mujer mostró una de sus manos con lesiones evidentes y rastros de sangre. Allí explicó que las heridas se produjeron tras romper un vidrio en la vivienda de sus padres, en medio de un intento por poder reencontrarse con su hija, pues, según afirmó, le estarían impidiendo verla.

Tras cerrar su cuenta de Instagram, donde reunía un gran número de seguidores, y unos días de silencio, Verónica Giraldo habría sido captada de nuevo en público.

