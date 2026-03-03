Por medio de una serie de historias compartidas en Instagram, Verónica Giraldo hizo públicas delicadas acusaciones relacionadas con su expareja, Jaime Llano, padre de su hija. En los registros audiovisuales, la mujer relató episodios difíciles que aseguró haber atravesado durante su embarazo y situaciones que, según indicó, aún persisten, precisando que el caso ya se encuentra en manos de la justicia.

Más allá de exponer lo vivido en el ámbito sentimental, Giraldo expresó su inconformidad por la actitud que —de acuerdo con su testimonio— habría tomado parte de su familia. Según contó, algunos de sus cercanos no habrían respaldado sus denuncias y, por el contrario, habrían minimizado lo ocurrido, llegando incluso a poner en duda su estado emocional.

Revelan como estaría Verónica, la hermana de Karol G, después de destapar polémica y dar desgarradora historia de vida

En uno de los videos difundidos, la mujer mostró una de sus manos con lesiones evidentes y rastros de sangre. Allí explicó que las heridas se produjeron tras romper un vidrio en la vivienda de sus padres, en medio de un intento por poder reencontrarse con su hija, pues, según afirmó, le estarían impidiendo verla.

Tras cerrar su cuenta de Instagram, donde reunía un gran número de seguidores, y unos días de silencio, Verónica Giraldo habría sido captada de nuevo en público.

La hermana de la reguetonera protagonizó una imagen en la que se le veía supuestamente desprevenida, dialogando con otra persona, mientras llevaba unas bolsas en sus manos. Aunque no se confirmó que la imagen fuera reciente, muchos especularon sobre su estado de salud.

En la postal no hay textos ni indicaciones del lugar que se observa en la imagen, por lo que habrá que esperar a que la familia de la paisa se pronuncie al respecto para confirmar o negar esto.

No hay certeza de cómo se encuentra Verónica Giraldo, precisamente por el silencio de sus seres queridos con respecto al proceso que llevaba en temas de salud y emociones.