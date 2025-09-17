Hamilton, el cartagenero ‘Afrorockstar’, debutará en los Premios Juventud en medio de su creciente carrera

Hamilton se presentará en la apertura de la gala de esta edición de los premios junto a un invitado especial, el jueves 25 de septiembre a las 7:00 p.m., en vivo desde la Ciudad de Panamá.

Hamilton continúa marcando hitos, pues hará su debut en los Premios Juventud de Univision, uno de los escenarios más influyentes de la música latina, donde será parte de la apertura oficial con una presentación especial junto a un invitado sorpresa.

Hamilton estrenó 'Afrorockstar', primer álbum lleno de colaboraciones. | Foto: Cortesía

La gala se convierte en el escenario perfecto para cautivar a millones de espectadores con algunos temas de su más reciente álbum Afrorockstar, una producción que refleja su identidad artística y que lo proyecta como una de las grandes revelaciones del movimiento musical en la región y el mundo.

Este logro se suma a un año cargado de reconocimientos: recientemente recibió certificaciones de Oro y Platino en Colombia por sus éxitos Mi Reina junto a Nanpa Básico y Madrid, reafirmando su impacto en la escena musical.

Además, Hamilton fue destacado la semana pasada en el programa ‘Discover What’s Next de Viva Latino en Spotify, compartiendo espacio con artistas de renombre como Latin Mafia y Joaquina, consolidándose como una de las nuevas voces con mayor proyección en la escena del afro y lo urbano.

Actualmente, tres de las canciones que hacen parte de su álbum Afrorockstar se encuentran en el Top 50 de las más virales de Spotify Colombia.

Entre estas están su colaboración con Ryan Castro, 4Life, se ubica en el puesto #8, mientras que Deja Vu ocupa el #23 y Gracias x aparecer completa el listado en el #45, confirmando el impacto de su propuesta musical y el crecimiento del movimiento afrobeats en el país.

Hamiltón lanzó 'Afrorockstar', +album que lo pone en la esfera musical. | Foto: Cortesía

Con su energía, propuesta innovadora y un sonido que fusiona raíces con modernidad, Hamilton sigue expandiendo los límites del afrobeats desde Colombia para el mundo.

Su esperado debut en Premios Juventud promete ser un momento inolvidable en su carrera y una celebración de la nueva generación de artistas que están redefiniendo la música latina.

Público de Afrorockstar

Después de que varios jugadores postearon historias en Instagram con canciones de Hamilton, como el defensa de la selección Colombia Jhon Lucumí, o el argentino campeón del mundo Leandro Paredes; el pasado fin de semana la mega estrella colombiana, Luis Díaz, también demostró su gusto por el AfroRockstar en un post acompañado por la canción Por ahí me dicen y que de su más reciente álbum.

¿Quién es Hamilton?

Leimor Hamilton Solera, conocido artísticamente como Hamilton, nació en Cartagena de Indias, Colombia, en 1999. Desde temprana edad, mostró una inclinación natural hacia la música, influenciado por los vibrantes ritmos afro-caribeños de su entorno.