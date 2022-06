“He llorado un montón”: Carmen Villalobos confirmó el fin de una etapa importante de su vida

La actriz Carmen Villalobos ha sido parte de los principales titulares de medios de comunicación ante los rumores sobre una posible separación con su esposo, Sebastián Caicedo, con quien lleva más de diez años de relación.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores y solo han dicho que se mantienen alejados debido a que tienen proyectos laborales en diferentes países.

Precisamente, uno de los proyectos de Villalobos que se estaba filmando en Colombia era la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe, que se emite de lunes a viernes por el canal RCN.

La actriz contó en sus redes sociales que llegó el fin de las grabaciones de la novela y confesó que cerrar este ciclo ha sido una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida.

En un video aseguró que ha llorado un montón y en sus imágenes compartió un video con unas emotivas palabras: “Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA ❤️. Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez mas en mi carrera 🥰! Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón ! Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más 🥺💔... Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie! Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca !Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto! A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA , directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días! Me los llevo en mi corazoncito ❤️❤️❤️❤️❤️! Gracias al @canalrcn que ha sido mi casita los últimos 2 años !Hasta la próxima mi gente bella! LOS QUIERO DEMASIADO 💋💋”.

Dijo además que suma otro gran proyecto en su trayectoria de más de 15 años en la televisión y que en su despedida le dieron flores, lo que la hizo feliz. “Siempre hago todo mi trabajo, así que muchas gracias”, dijo.

La actriz compartió fotografías con sus compañeros de set en sus redes sociales como Sebastián Martínez y Gregorio Pernía.

Sorprendió del mensaje que agradeció a todos los que la rodean menos a su pareja, Sebastián Caicedo, lo que aviva aún más los rumores de que la separación ya estaría más que acordada.

Hace pocos días, la actriz aseguró que su relación sigue estable y que solo llegaron a un acuerdo para alejarse de las redes sociales.

Para Villalobos, no es un secreto que el hecho de mostrar su amor en redes sociales y, de un momento para el otro, cambiar este modo de comunicarse con los cibernautas se puede considerar como algo “raro”.

“Cuando todo ha sido como muy público es un poquito raro ya no vernos juntos”, manifestó la artista.

Según las declaraciones de la reconocida figura pública, al exponer tanto su relación en los escenarios digitales, esta se estaba viendo truncada y generando inconvenientes. En vista de ello, la dupla de actores llegó a un acuerdo, a comienzos de este año, y es el de no mostrarse juntos y, de algún modo, también separarse un poco.

“Separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él ―Sebastián Caicedo― sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos. Entonces, decidimos que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos”, aseguró la barranquillera.