Carmen Villalobos confesó que está feliz y muy bien “acompañada”; no mencionó a su esposo

Carmen Villalobos, una de las actrices colombianas más reconocidas del momento, compartió este miércoles con todos sus seguidores la portada de la Revista Semana (España), en la cual es la principal protagonista.

Mediante una publicación en Instagram, la artista barranquillera mostró algunos fragmentos de la entrevista con ese medio. Asimismo, indicó que está bastante agradecida por la acogida que ha tenido la nueva versión de Café, con aroma de mujer en el país ibérico.

“Qué bonita manera de empezar este superdía. Mi primera portada en España. ‘Café, con aroma de mujer’ me sigue regalando cosas maravillosas. Gracias por esta hermosa entrevista, ¡la pasé muy bien!”, indicó la actriz.

Pese a que casi no habló de su situación sentimental, la barranquillera aseguró que actualmente se encuentra feliz y que cuenta con una compañía muy especial. Sin embargo, no mencionó en ningún momento a su esposo Sebastián Caicedo.

La artista, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con la revista española para describirse como mujer y señaló que es bastante descomplicada, indicando que es amante de las “cosas simples”.

“Ahora mismo me encuentro muy feliz con la compañía de mis perros, a los que amo por encima de todo. Yo soy una mujer que ama andar en zapatillas y que ama estar en sudadera”, manifestó inicialmente.

Luego, Villalobos añadió: “Me encanta estar con la cara lavada. Me encanta estar casi siempre de camiseta blanca. Yo soy una gran amante de la tranquilidad, y las cosas simples”.

La revista aseguró finalmente que les costó conseguir la entrevista con la reconocida actriz debido a que en la actualidad está grabando el remake de Hasta que la plata nos separe (Canal RCN) en Colombia.

Cabe mencionar que las especulaciones sobre la supuesta separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han aumentado en los últimos días debido al notorio distanciamiento que ha tenido la pareja, principalmente por los diferentes proyectos en los que trabajan.

El presentador del programa de chismes Lo sé todo, Ariel Osorio, aseguró hace unos días que la pareja firmó el divorcio recientemente y que no habría vuelta atrás, por el momento.

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, precisó el comunicador.

El programa del Canal Uno, que anticipó la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, también señaló recientemente que la decisión de terminar el vínculo amoroso la habría tomado el bogotano.

De acuerdo con el espacio televisivo, el distanciamiento y la gran cantidad de proyectos que tiene Villalobos serían las principales razones por las que el actor determinó dar un paso al costado. Además, indicó que este no se siente actualmente tan cercano al mundo artístico.

Frente a estos rumores, el reconocido actor habló la semana pasada en ese mismo medio y afirmó que no se ha separado de la barranquillera. Asimismo, aclaró que actualmente están en una etapa en la que tienen que pensar en el futuro.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Llevamos más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”, sentenció en aquel momento.