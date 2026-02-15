Gente

Hermano de Yeison Jiménez estalló y se defendió por crítica que tuvo al celebrar día con su novia, en medio del luto por el cantante

Alejandro Jiménez se despachó en redes sociales contra una mujer que le dijo que ya se le había quitado el luto.

15 de febrero de 2026, 11:46 a. m.
El sábado 10 de enero del presente año Colombia entera se vistió de luto al conocer la noticia de la muerte de Yeison Jiménez a sus 34 años, uno de los cantantes más importantes que tenía el país en el género de la música popular.

El fallecimiento de este cantante se dio producto de un accidente aéreo entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, cuando el cantante se disponía a llegar a Marinilla para uno de sus conciertos.

La partida de este famoso cantante dejó un vacío muy grande en muchas personas, sobre todo en su familia. Han sido muchos quienes han lamentado la partida de Yeison, y entre estos han estado sus hermanos.

Recientemente, Alejandro Jiménez, uno de los hermanos del cantante, público una fotografía junto a su novia por la celebración del día de San Valentín que ocurrió el pasado sábado 14 de febrero.

En esta foto se puede ver a la pareja en una piscina celebrando este día y que se tienen el uno al otro. Como era de esperarse, no faltó la persona que lo criticara porque supuestamente ya no se le ve la tristeza ni el luto por su hermano.

En los comentarios, una persona le escribió: “Ya le pasó el luto”.

De manera casi inmediata, Alejandro no dudo en responder y en afirmar que para que le siga doliendo la muerte de su hermano, no tiene que anular su vida, y aseguró que el dolor siempre lo lleva en su corazón.

“El luto se lleva en el corazón señora... la vida sigue, como sigue creciendo su lengua”, respondió Alejandro en respuesta de esta crítica.

Alejandro el pasado 10 de febrero de hecho publicó un video junto a su hermano Yeison en su cuenta de Instagram y dejó un mensaje bastante nostálgico y doloroso por haberse cumplido un mes desde el fallecimiento del cantante:

“Hermano: ha pasado un mes y sigo esperando que eso sea un error, una pesadilla larga de la que aún no despierto. Tu ausencia no se entiende, solo se siente... y duele. Hay momentos en los que quiero contarte algo y se me rompe el alma al recordar que ya no estás. El mundo siguió, pero yo me quedé detenido en el día que te fuiste. Nadie te reemplaza, nadie ocupa tu lugar. Fuiste y seguirás siendo una parte de mí. No sé cuándo dejará de doler, solo sé que te extraño todos los días. si el amor pudiera traer de vuelta a alguien, tú ya estarías aquí. Te llevo conmigo, hermano, incluso en el silencio. Eres mi angelito, mi todo. Qué hpta falta me haces”, se lee en el post.

