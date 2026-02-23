Hermano de Yuli Ruiz le habló claro a Alejandro Estrada en el congelado, por romance en el reality: “Si usted es un varón, párese duro”

La casa de los famosos continúa su controversial juego y los participantes día a día les dan de qué hablar a los fanáticos y seguidores de este reality de convivencia.

El pasado domingo 22 de febrero se vivió una nueva jornada de posicionamiento y eliminación, pero antes de eso un nuevo congelados tuvo lugar en la casa más famosa de Colombia.

Fue Yuli Ruiz la participante que estando inmóvil, recibió la visita de su hermano Juan Manuel, quien fue a darle unas palabras de apoyo, y también a decirles a algunos famosos ciertas cosas que tenía que decir.

Inicialmente, Juan Manuel le recalcó a su hermana que lo está haciendo muy bien y también le recordó que afuera de la casa, ella cuenta con un apoyo muy grande, y que por esto, no debería permitir que dentro le digan que no tiene apoyo.

“Lo estás haciendo súper bien, tienes un fandom grandísimo que te está apoyando afuera. Nadie aquí te puede decir que no tienes a nadie afuera que te apoye porque está tu familia”., dijo.

Además, Juan Manuel le pidió que de contenido, que dé de qué hablar, pero no enfocado hacia lo negativo.

De igual forma le pidió que siempre se defienda de las personas que la atacan en la casa, que más que todo son Beba y Mariana Zapata: “No te le quedes callada a nadie, respóndele a todo aquel que te diga lo más mínimo, pero siempre siendo una dama”, señaló.

Mensaje a Alejandro Estrada del hermano de Yuli Ruiz

En los últimos capítulos, los seguidores de La casa de los famosos Colombia han sido testigos del romance que ha estado creciendo entre el famoso actor Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

Si bien en un inicio ambos dijeron que no querían levantar expectativas de que pasara algo, con el paso del tiempo ambos despertaron sentimientos y se convirtieron en la pareja de esta tercera temporada.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, interrumpidos por Juancho Arango. Foto: Canal RCN - Montaje SEMANA

Aunque se muestran reservados, ya los televidentes han podido apreciar algunas muestras de cariño que indican que se comportan como pareja, y esto también lo ha evidenciado la familia de Yuli, por lo que su hermano en el congelados se dirigió directamente a Alejandro pidiéndole que si es un hombre de verdad, se porte a la altura y le cuide a su hermana.

“Cuídame la niña, si usted es un varón párese duro, duro como un hombre”, dijo Juan Manuel, a lo que recibió una seña de aceptación por parte del actor, ya que no se podía mover y tampoco hablar.

Frente a todos los participantes, Juan Manuel les recordó que lo que hacen les deja una imagen afuera, y pidió que las chicas tormenta siguieran unidas.

“A todos quiero decirles que acá afuera de estas puertas está su imagen. Las chicas tormenta las quiero unidas, pa’ lante defiéndanse, apóyense, que afuera los apoya el rey de los bots, el que los comanda ahorita”, agregó.

Juan Manuel, hermano de Yuli Ruiz, le hizo petición a Alejandro Estrada por el romance que tiene con la participante. Foto: Instagram: @canalrcn

Por último , el hermano de Yuli Ruiz le lanzó un comentario directo a Mariana Zapata, quien va en contra de su hermana argumentando que ella ingresó al formato por bots.

“Mariana, y no son mil, son muchos más, demasiados computadores con corazón que votan día y noche”, dijo Juan Manuel, y también le dijo que estuviera tranquila, que ella del reality no se iba pronto: “Y no le tenga miedo a la placa, que de aquí no te vas rápido, ¿Listo? [...] “Juegue, juegue, juegue sin miedo. Sin miedo que nosotros la apoyamos. alguna injusticia o algo, hable lo que sienta“.