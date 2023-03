Hija de Carlos Villagrán, Quico del ‘Chavo del 8′, abrió una cuenta en OnlyFans

Carlos Villagrán es muy conocido en la televisión latinoamericana porque fue quien dio vida al icónico personaje Quico, en la afamada y muy querida serie de la pantalla chica, El chavo del 8.

Una de las hijas del actor es Vanesa Villagrán, quien, según el diario Milenio, además de ser la mayor de sus hijos es también su mánager.

Por estos días, Vanesa ha llamado la atención de los internautas, debido a que abrió una cuenta en OnlyFans, una plataforma en la que muchos adultos consumen contenido sexual y erótico que se distribuye de manera paga, es decir, que solo tienen accedo a él las personas que se suscriben y pagan mensualidades o el período que se desee.

Carlos Villagrán y su hija mayor, Vanessa - Foto: Instagram @carlos_kiko1

Así lo ha empezado a compartir desde hace algunas semanas en su cuenta de Twitter, en donde le ha hecho promoción a su perfil (@vaviri), cuya suscripción cuesta 11 dólares al mes. Allí suele estar muy activa y comparte contenido donde muestra un poco más que sus sensuales curvas.

Carlos Villagrán Quico y su hija Vanessa - Foto: Instagram @carlos_kiko1

De igual manera, la joven tiene un grupo de Telegram en el que constantemente está compartiendo información sobre su perfil en la plataforma para adultos.

¿Carlos Villagrán tuvo romance con Doña Florinda?

De otro lado, Carlos Villagrán se refirió recientemente a una polémica que gira en torno a una relación entre él y la actriz que dio vida a Doña Florinda (su madre, en la serie), Florinda Meza, antes de que ella llegara a ser esposa del cerebro de la serie, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

“La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo’”, manifestó en el programa Ventaneando del pasado 13 de febrero.

Florinda Meza y Carlos Villagrán al parecer, tuvieron una relación sentimental - Foto: @florindamezach1 / Captura de pantalla canal de YouTube Yo te resumo

“La gente no lo acepta, porque es muy difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda) hablar de ello”, citó TVyNovelas de la rueda de prensa en la que se refirió al tema.

“Les digo que eso pasó y cosas que suceden, nada del otro mundo. No quiere hablar de mí, no sé por qué, hasta la señora (Florinda) se enojó. La gente puede decir lo que quiera, está en uno cómo tomarlo. Yo soy feliz, yo no puedo controlar lo que digan otras personas, pero eso no me daña, porque es mentira”, agregó.

Por su parte, Doña Florinda, cuando fue interrogada sobre el hecho en el canal de YouTube de Adela Micha, La saga, manifestó´: “De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pendejo?”.

“¿Es mentira que anduviste con él antes de Roberto?”, cuestionó Adela; aunque Florinda no lo negó tampoco, afirmó que había sido increpada para saber “qué opina de lo que dijo Fulanito, etc. Ya harta, yo les digo: ‘miren, yo creo que tengo que agradecerle a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden, que soy un nombre y una personalidad muy rentable, que nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí o sea que muchas gracias”.

Entre otras cosas, manifestó también: “Yo fui de las que no se fue del programa, yo me llevé bien con todos siempre... Roberto se desesperaba, porque cuando se enojaba -voy a decir algo y sí era el amor de mi vida y todo lo que quieras- pero, sinceramente lo digo, no es fácil vivir con un genio”.