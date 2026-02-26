Horóscopo para este jueves, 26 de febrero, según Nana Calistar

Cada vez más hombres y mujeres consultan la astrología no solo por curiosidad, sino como una guía cotidiana para entender lo que ocurre a su alrededor y tomar decisiones con mayor seguridad.
Entre cartas astrales, signos y predicciones, abundan los especialistas que optan por un tono calmado y tradicional al hablar del horóscopo. Pero no todos siguen ese libreto. Hay quienes han decidido romper con lo convencional y conectar con su audiencia de una manera mucho más directa.
Ahí es donde entra Nana Calistar. La vidente mexicana se ha ganado un lugar propio gracias a su estilo frontal, sin adornos y sin miedo a decir lo que piensa.
Con ese sello tan característico, así llegan sus predicciones para este jueves 26 de febrero: claras, sin rodeos y fieles a su particular manera de leer los astros.
Horóscopo de este jueves 26 de febrero
- Aries
“Mira mi Aries, hoy 26 de febrero de 2026 amaneces con esa energía que ni tú mismo te aguantas, y te lo digo como señora que ya vio pasar trenes, camiones y hasta tráileres llenos de promesas. Andas con el colmillo retorcido, sabroso, con ganas de comerte el mundo... o mínimo de darle una buena probadita”.
- Tauro
“Tauro, este 26 de febrero de 2026 amaneces con el corazón medio inquieto y el cuerpo más despierto que la conciencia. Si estás soltero, hay un amor exprés que se asoma por redes sociales o por mensaje inesperado. No es promesa de boda ni de suegra metiche, pero sí de pláticas intensas y encuentros que se van a sacar la sonrisa... y quién sabe qué más”.
- Géminis
“Géminis, este 26 de febrero de 2026 amaneces con la cabeza llena de ideas que desde la infancia te rondan y que por miedo o distracción has ido guardando en el cajón. Ya estuvo bueno de aplazar sueños. Lo que tanto has deseado no se va a cumplir nomás porque sí; necesita tus manos, tu disciplina y menos pretextos. Tienes talento, pero el talento sin acción es puro cuento bonito”.
- Cáncer
“Cáncer, este 26 de febrero de 2026 amaneces más emotivo de lo normal. Se aproxima un amor intenso, de esos que mueven fibras profundas y te hacen sentir mariposas... y también inseguridades. Puede hacerte llorar, sí, pero no todo llanto es desgracia; a veces es limpieza del alma. Solo asegúrate de no entregar más de lo que recibes”.
- Leo
“Leo, este 26 de febrero de 2026 te levantas con esa mezcla de fuerza y orgullo que te caracteriza, pero también con una prueba que se asoma en el horizonte. Viene una situación delicada con una amistad o un familiar. No es para que te asustes, pero sí para que te plantes firme. No puedes resolverle la vida a todo mundo ni cargar culpas que no te pertenecen. Aprende a decir: ‘hasta aquí’ sin sentir que traicionas a nadie”.
- Virgo
“Virgo, este 26 de febrero de 2026 te trae una noticia inesperada que te levantará el ánimo. Puede ser algo pequeño, pero significativo. Te recordará que no todo esfuerzo es en vano y que lo que siembras con constancia, tarde o temprano florece. Es momento de creer más en tus capacidades. Tienes en mente un proyecto o negocio que llevas tiempo postergando por miedo o exceso de análisis”.
- Libra
“Libra, este 26 de febrero de 2026 te trae movimientos importantes que pueden marcar un antes y un después. Se abren oportunidades de viaje o expansión laboral. Ese trabajo o proyecto que tanto has deseado empieza a tomar forma, pero no se va a consolidar solo por buena vibra; necesitas disciplina y decisión. Ya deja de pensarlo tanto y actúa”.
- Escorpio
“Escorpio, este 26 de febrero de 2026 no es día para callar lo que sientes. Si algo te molesta, dilo con firmeza, pero sin veneno. No confundas sinceridad con agresión. Tu carácter es fuerte, sí, pero también puedes elegir cómo usarlo. En el trabajo vienen cambios intensos. Puede haber ajustes, movimientos o decisiones que te obliguen a actuar rápido. No te resistas por orgullo. Adáptate y demuestra de qué estás hecho. No permitas que la vida te cobre la misma lección dos veces”.
- Sagitario
“Sagitario, este 26 de febrero de 2026 te trae un encuentro que no esperabas. Puede ser vecino, vecina o amistad con la que la química se va a sentir hasta en la mirada. Será intenso, de esos que te dejan pensando si fue casualidad o destino. Disfruta el momento, pero no apuestes tu estabilidad por alguien que todavía no demuestra nada. Tú eres fuego libre, no te amarres por impulso”.
- Capricornio
“Capricornio, este 26 de febrero de 2026 te pide que dejes de querer caerle bien a todo mundo. No necesitas aplausos ajenos para validar lo que eres. Quien te quiere, te respeta; quien no, que siga su camino. Una amistad necesitará tu apoyo. Ayuda si quieres, pero no cargues responsabilidades que no son tuyas. Tú tienes metas propias que atender y no puedes distraerte demasiado”.
- Acuario
“Acuario, este 26 de febrero de 2026 te encuentra con una energía perfecta para cerrar pendientes y arrancar lo que has venido aplazando. No dejes nada a medias. Este mes se acomoda como mesa bien puesta para que logres cada objetivo, pero solo si te mueves con decisión y no con distracciones. Un cambio de look te vendría de maravilla. No es superficialidad, es renovación. Cuando cambias por fuera, algo por dentro también se ordena. Hazlo por ti, no por impresionar”.
- Piscis
“Piscis, este 26 de febrero de 2026 te invita a definir lo que realmente quieres. A veces eres infiel contigo mismo porque prometes cambios que no cumples o dices que ya superaste algo cuando en el fondo sigue latiendo. Es momento de decisiones firmes que impactarán tu futuro inmediato. Regresan amores del pasado. Uno de ellos te hará darte cuenta de que ya no sientes lo mismo. Asunto superado. Otro podría sorprenderte con una dinámica distinta, más madura. Pero no te ilusiones antes de ver hechos claros”.
