Horóscopo para este martes, 17 de febrero, según Nana Calistar

En un universo astrológico colmado de mensajes edulcorados y frases prefabricadas, Nana Calistar eligió desmarcarse. La astróloga mexicana consolidó una identidad propia basada en la franqueza absoluta, sin filtros y con ese tono irreverente que ya se convirtió en su marca registrada.

Horóscopo para este lunes, 16 de febrero, según Nana Calistar

Lejos de las predicciones rápidas y los discursos complacientes que abundan en redes sociales, apuesta por una comunicación directa, filosa y sin rodeos.

Sus comentarios, muchas veces filosos, no pasan inadvertidos y encuentran eco en un público que reclama autenticidad antes que formalidades.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Con esa misma impronta frontal que la distingue, estas son las predicciones de Nana Calistar para el martes 17 de febrero de 2026.

Horóscopo para este martes 17 de febrero

Aries

“Aries, para este 17 de febrero de 2026 la vida te trae un reencuentro que ni tú esperabas: una amistad del pasado podría aparecer como quien no quiere la cosa, ya sea en la calle, en una fiesta o hasta en el lugar más random. Y tú vas a sentir raro, como cuando te acuerdas de algo que ya habías guardado en el cajón… pero ojo, no es para que te desestabilices, es para que cierres ciclos con dignidad”.

Tauro

“Tauro, este 17 de febrero de 2026 vienes con la energía bien intensa, como de esos días donde el corazón anda sensible, pero el cuerpo anda diciendo ‘pues a ver qué se arma’. Y sí, hay altas posibilidades de que te encames con alguien que conoces hace poco. Pero espérame tantito, no te me aceleres, porque una cosa es el gusto y otra es terminar metida en un enredo emocional nomás por andar buscando apapacho rápido”.

Géminis

“Géminis, para este 17 de febrero de 2026 la vida te está mandando señales claritas de que ya es hora de ponerte las pilas contigo mismo. En la salud vas a mejorar muchísimo, pero no quieras que el universo haga todo el trabajo mientras tú sigues de terco con malos hábitos. Aquí no es magia, mi cielo, es disciplina: come mejor, muévete más y deja de hacerte pato con eso de ‘mañana empiezo’, porque el cuerpo pasa factura, aunque seas muy simpático”.

Cáncer

“Cáncer, este 17 de febrero de 2026 la vida te está empujando a que creas más en ti. Ya basta de dudar, ya basta de esconderte detrás del “yo no puedo”. Tú puedes con eso y con más, nomás que a veces te gana la inseguridad y te pones a pensar de más. Es momento de amarte con todas tus fuerzas, de mostrarte al mundo tal cual eres, sin pedir permiso ni disculpas. Tú no viniste a esta vida a complacer a todos, viniste a construir tu camino. Y sí, vienen cambios fuertes en tu carácter: vas a estar más serio, más de pocos amigos, como diciendo “ya no aguanto tonterías”. Y la verdad, no está mal, porque has aguantado demasiado”.

Leo

“Leo, para este 17 de febrero de 2026 vienen días de reflexión profunda, de esos en los que te quedas viendo al techo pensando en tu vida, tus decisiones y hasta en la gente que has dejado entrar. No es para que te deprimas, mi cielo, es para que despiertes. Estás en un punto donde tendrás que tomar decisiones importantes, y aunque te asuste un poquito, recuerda que tú naciste para rugir, no para esconderte”.

Virgo

“Virgo, el universo te está dando una sacudida suave pero firme: ya deja de engañarte a ti mismo. Aprende a ver la vida como es, no como te gustaría que fuera. A veces te haces ideas vanas, te ilusionas con escenarios que solo existen en tu cabeza, y luego terminas desilusionado porque la realidad no cooperó. No, mi cielo, mejor pisa tierra. En el área de negocios vienen cambios positivos. No temas invertir o mover tus planes, porque te puede ir muy bien si actúas con inteligencia. Eso sí, no te avientes como loco, analiza, pregunta, revisa todo”.

Libra

“Libra, para este 17 de febrero de 2026 se vienen días en los que vas a brillar, aunque tú digas que no, aunque andes medio bajoneado o con el corazón en modo ‘no quiero saber nada’. Se marca un evento social o fiesta donde vas a ser el centro de atención, y no porque lo busques, sino porque tu energía atrae miradas. Así que ponte guapo, ponte guapa, porque hasta sin querer vas a andar robando suspiros. Estos días te toca sacudirte la rutina, el desamor y esa costumbre de quedarte donde ya no hay emoción”.

Escorpio

“Escorpión, para este 17 de febrero de 2026 lo primero que te digo como señora de antes es: a la fregada los amores baratos de una hora. Tú no estás para andar rellenando vacíos con cualquier persona que solo llega, te mueve tantito el piso y luego se va como si nada. Tú eres profundo, eres fuego escondido, y mereces algo más que un ratito de calentura y después pura cruda emocional”.

Sagitario

“Sagitario, para este 17 de febrero de 2026 la vida te trae movimiento, pasión y uno que otro chisme que te va a sacudir el corazón. Se marca que podrías iniciar una relación dentro de poco, pero mira, no te voy a mentir como señora de antes: eso podría durar lo que dura un suspiro, porque los celos y los caracteres explosivos de ambos van a chocar como dos trenes sin frenos. ¿Y sabes qué? Disfruta lo bonito mientras dure, pero no te claves como si fuera amor eterno”.

Capricornio

“Capricornio, para este 17 de febrero de 2026 el universo te recuerda todo lo que has luchado para llegar donde estás. Así que no permitas que ningún wey ni ninguna vieja te bajen del lugar que te has ganado con esfuerzo. Vienen propuestas de mejora en el trabajo, oportunidades que suenan bonitas, pero no te apresures. Escucha bien, analiza, porque no todo lo que brilla es oro”.

Acuario

“Acuario, para este 17 de febrero de 2026 se te marca una relación sentimental en camino; no te me aceleres como si fuera la última oportunidad del mundo. Tú eres de los que se hacen los fríos, los que dicen ‘me da igual’, pero cuando alguien te mueve el tapete, te pones más intenso que novela de las nueve. Así que abre bien los ojos, porque el amor puede llegar bonito, también puede llegar a desordenarte si no sabes elegir”.

Piscis

“Piscis, para este 17 de febrero de 2026 el universo te trae una noticia relacionada con el dinero que te va a alegrar el día. Puede ser un pago atrasado, un apoyo inesperado o una oportunidad que te hará respirar más tranquilo. Ojo, mi cielo, no te confíes, porque el dinero llega y se va si no sabes administrarte. Aprende a cuidar lo que ganas, porque luego te emocionas, gastas en tonterías y terminas llorando por la cartera vacía. Es momento de cambiar tu manera de ver la vida”.