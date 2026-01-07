Gente

Horóscopo para este miércoles, 7 de enero de 2026: esto vendría para cada uno de los 12 signos del zodiaco

La astróloga mexicana Nana Calistar reveló lo que pasaría con las casas astrales en este día.

7 de enero de 2026, 12:09 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Lejos de las tradiciones clásicas del horóscopo, la astróloga mexicana Nana Calistar irrumpe con fuerza en el escenario digital y logra construir una voz propia.

Su estilo directo y relajado la posiciona como una figura diferente dentro de un universo que, durante años, ha mantenido reglas y formas casi inalterables.

En tiempos de redes sociales, la astrología se ganó un puesto en la rutina diaria de millones de personas. Las plataformas online, los blogs y demás, se transformaron en el espacio donde el zodíaco se renueva y dialoga con nuevas audiencias.

Hoy, para muchos usuarios, los planetas funcionan como una brújula emocional y práctica, pues influyen en decisiones, anticipan estados de ánimo y marcan expectativas.

Horóscopo de este miércoles, 7 de enero de 2026

  • Aries

“Aries, se marcan posibilidades de reencuentro con una expareja, pero no te me emociones de más, porque este regreso no es para volver a caer, sino para confirmar que ya sanaste, que ya no te duele y que ya aprendiste la lección. y acuérdate bien: no se vuelve a comer la misma mie... de siempre, por muy bonita que te la quieran volver a servir”.

  • Tauro

“Las decepciones llegan, pero la buena noticia es que ya no te tumban como antes. Andarás en modo perro o perra, fuerte, curtido y con el cuero más grueso, así que los chingadazos ya no duelen igual”.

  • Géminis

“Géminis, no es momento de andar brincando de trabajo en trabajo ni de carrera en carrera solo porque andas confundida o confundido. Espérate tantito, aclara bien qué quieres y hacia dónde vas, porque si te mueves ahorita sin rumbo, solo vas a terminar más perdida que chancla en río crecido”.

  • Cáncer

“Este 7 de enero te pide que ya no le tengas miedo a ese proyecto que traes en mente. Hay muchas posibilidades de que se concrete, pero necesitas confiar más en ti y dejar de sabotearte antes de empezar”.

  • Leo

“Leo, si una relación tiene que esconderse, aléjate cuanto antes, porque eso no es amor, eso es que nomás te quieren para el rato, para la caricia express y para chingarte la estabilidad emocional. Tú no naciste para ser secreto de nadie”.

  • Virgo

“Virgo, para este 7 de enero de 2026, ya basta de tanta pendejez emocional. No permitas que chismes, malos tratos y envidias sigan metiéndose en tu círculo de paz. Es momento de limpiar tu entorno y deshacerte de todo lo que te drena y te amarga la existencia”.

  • Libra

“Libra, que no tengas pareja no significa que tu vida vaya mal, el verdadero problema es que todavía no aprender a convivir contigo misma o contigo mismo. Recuerda bien: solo viniste a este mundo y solo te vas a ir, así que deja de cargar ese letrero invisible de urgido o urgida. La persona correcta llega cuando debe, no cuando tú andas desesperado”.

  • Escorpio

“Escorpio, para este 07 de enero de 2026, si ya te dañaron, ni modo, el golpe ya está dado, pero no te quedes ahí llorando sobre la herida. Es momento de vivir la vida, disfrutar lo que aún te afrece y permitirte sanar poco a poco las cicatrices del pasado”.

  • Sagitario

“Para este 07 de enero de 2026, Sagitario, ya no pierdas el tiempo en cosas que no te dejan nada, ni aprendizaje, ni dinero, ni paz mental. Es momento de que visualices con claridad a dónde quieres llegar y qué chingados estás haciendo para lograrlo, porque no basta con soñar si sigues dando vueltas en el mismo lugar”.

  • Capricornio

“Bájale dos rayitas a lo duro, porque muchas veces actúas sin tacto y terminas lastimando a personas que sí son importantes para ti. No todo se resuelve a la brava, también se necesita corazón”.

  • Acuario

“Para este 07 de enero de 2026, Acuario, un amor a distancia puede ayudarte a confiar más en ti, pero siento honestos, tú no eres de medias tintas. Al principio te emociona, pero luego te cansas, te fastidias y te empieza a pesar la ausencia, porque tú necesitas presencia, atención y tiempo completo, no mensajes a ratos”.

  • Piscis

“Para este 07 de enero de 2026, se marcan momentos inesperados y cambios de última hora en la economía, pero para bien. Poco a poco comenzarás a ver la luz y sin darte cuenta las cosas empezarán a acomodarse a tu favor”.

