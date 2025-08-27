Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de agosto; lo harían ganar la lotería

Como es costumbre, Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, compartió el horóscopo y los números de la suerte de la importante figura del mundo de la adivinación para el jueves, 28 de agosto de 2025.

En esta ocasión, compartió 3 números para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental, los cuales pueden ser utilizados en juegos de azar como chances o loterías.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Será luz en las personas con las que comparta el día, además podrá brillar en público gracias a uno de sus talentos. Aproveche el momento, podría traerle beneficios.

Números de suerte: 12, 7, 46.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Sea consciente en la forma en la que gasta su dinero, no pida prestado si no tiene la capacidad de devolverlo en el tiempo establecido. Podría caer en la ruina si no analiza la situación.

Números de suerte: 28, 4, 11.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Tenga en cuenta cuáles son sus puntos débiles para saber cómo defenderse si es que alguien busca su caída. Tome la delantera y no le dé la espalda a sus ‘enemigos’.

Números de suerte: 2, 10, 16.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Es importante que sea reservado y evite compartir información personal, esto podría ser usado en su contra en el futuro por parte de personas que están a la espera de su caída.

Números de suerte: 8, 15, 9.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

No proyecte sus inseguridades frente a su equipo de trabajo. Siga adelante con sus proyectos. Todo esfuerzo traerá su recompensa.

Números de suerte: 3, 27, 19.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Hay situaciones del pasado que lo están perturbando y ya no tienen vuelta atrás. Pese la página y aproveche las nuevas oportunidades que estarán llegando a su vida.

Números de suerte: 16, 18, 2.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

No comente información que no quiere que la gente sepa, es posible que sus datos lleguen a personas con poca discreción y alguien más quiera arruinar sus planes.

Números de suerte: 15, 2, 33.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Podría ser un buen día para encontrarse con un amor a primera vista. Sin embargo, debe cuidar su corazón y evitar involucrarse con personas que lleven una vida complicada.

Números de suerte: 20, 45, 37.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

No deje que el orgulloso se apropie de usted en discusiones o circunstancias complicadas que puedan llegar a presentarse. Enfrente la realidad y no tendrá nada a que temerle.

Números de suerte: 17, 8, 21.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Ponga en práctica todo su conocimiento en su trabajo y/o emprendimiento y, seguramente, tendrá buenos resultados. Abra la mente al éxito.

Números de suerte: 11, 23, 44.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Tiene mucho amor que ofrecer. No se cierra a las oportunidades de conocer a alguien o involucrarse de nuevo en una relación de pareja.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

No se deje engañar por las apariencias o lo superficial, puede ser víctima de engaño al dejarse ilusionar por situaciones o personas que parecen perfectas.

Números de suerte: 5, 38, 23.