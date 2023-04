Humorista pasó por una fuerte depresión y casi se quita la vida por desamor

Patricia Silva es una de las humoristas con más trayectoria en el país, pues desde hace ya varias décadas viene pintando de sonrisas los rostros de muchos colombianos que se divierten con las caracterizaciones de sus simpáticos personajes.

Patricia Silva, humorista de Sábados Felices - Foto: cuenta de instagram @patriciasilvahumor

Lleva varios años haciendo reír a los colombianos en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión, sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida y, por eso, pocos saben realmente detalles de su vida personal como lo fue su depresión y separación hace algún tiempo.

La humorista atravesó una fuerte depresión luego de separarse de su primer esposo. “Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica, pero me separé y a pesar de que yo trabajaba estaba en una de las mejores épocas de mi vida, yo me sentía triste, sola”, sostuvo en una entrevista para la revista Vea.

Luego añadió: “Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije, ´la solución a esa tristeza es quitarme la vida´, lo llegué a pensar… Sentía que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”.

Patricia Silva por medio de una entrevista a la revista Vea contó cómo superó la depresión. - Foto: @patriciasilvahumor

Pero no todo es malo y en medio de su tristeza, se acercó a Dios y poco a poco la fue superando. Ya un poco más serena conoció al hombre que le devolvió la fe en el amor.

La química fue instantánea, “en esa segunda cita me dijo que me casara con él, que yo era la mujer que él estaba buscando. Él tenía que irse a un viaje y se demoraba quince días y me dijo que al regresar esperaba mi respuesta y cuando volvió nos fuimos a vivir juntos”, indicó en el diálogo con el medio. Han pasado 18 años y cada día se muestran más enamorados.

Aunque ahora por donde va no pasa desapercibida por sus seguidores, Patricia se ha luchado cada momento para poder llegar a donde está en este momento. Como muchos de sus colegas, comenzó desde abajo. Primero fue extra y un año después obtuvo un parlamento corto frente a la cámara.

Para su fortuna, siempre ha podido demostrar su gran talento, lo que le sirvió de base para convertirse en una de las mejores humoristas del país y una de las mejores actrices del elenco del programa de humor de Caracol Televisión.

Sin embargo, ha habido duras y maduras en este recorrido. De hecho, uno de los episodios que más dio de qué hablar fue el relacionado con su pensión y la demanda al Canal Caracol. En el 2016, la humorista cumplió 57 años e inició el proceso para pensionarse, pero presentó algunos inconvenientes para recibir su pensión.

En redes sociales y algunos medios de comunicación se rumoró que el canal Caracol, tenía, supuestamente, que ver con el problema, sin embargo, Patricia aclaró en su momento que se trató de un inconveniente por parte de los fondos de pensiones y que, por el contrario, está muy agradecida con Caracol Televisión por todo el apoyo.

“Están saliendo videos que hablan que Patricia Silva le ganó la demanda a Caracol, pero lo que yo sí quiero decirles es, sí demandé al canal y cuando le dijeron a ellos que tenían que pagar una plata al fondo pensional, ellos nunca apelaron, nunca dijeron que no; yo seguí en el canal, trabajando con toda la dignidad que ellos me dieron y con todo el apoyo, porque eso fue lo que sentí (...)”.