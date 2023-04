Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar, aplaudió a Karol G por defender su imagen tras edición de fotos en una revista

Karol G se convirtió en una de las cantantes más famosas de la industria musical, debido a la potencia y trabajo que le imprimió a su carrera profesional. La paisa se catapultó a la fama internacional con sus proyectos, su estilo y su voz, cautivando a un público diverso y distinto.

Karol G impactó en las redes con su naturalidad y la actitud con la que afrontó una incómoda situación. - Foto: Instagram: @karolg

En medio de todo el camino que recorrió hasta el presente, la celebridad logró marcar una huella con su personalidad, sus letras y sus canciones, al punto de que fue aplaudida en escenarios como Viña del Mar y Coachella. Su rostro protagonizó distintos medios y portales, ganándose el cariño de los fieles seguidores de su sello personal.

Sin embargo, recientemente, Karol G fue centro de reacciones y comentarios en redes sociales, debido a una incómoda situación que atravesó con una portada que protagonizó en una revista. Aquel espacio se tomó atribuciones que no correspondían, realizando retoques y ediciones en las imágenes que no dejaron contenta a la colombiana.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

De acuerdo con lo que se conoció, la intérprete de Bichota recibió, en ese contenido, una gran cantidad de retoques digitales, al punto de que se modificaron bastante sus rasgos físicos. En esta revista se cambió su silueta, se transformó parte del rostro y jugaron con la figura, desatando la molestia de la artista urbana.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió al inicio de su mensaje, exponiendo lo ocurrido con la revista GQ.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agregó, enviando una reflexión sobre el impacto que podía tener esto.

Karol G respondió a controversial portada de una revista internacional - Foto: Instagram @karolg - Foto: Foto: Instagram @karolg

No obstante, pese a que un gran número de personas aplaudió y respaldó a Karol G por esto que vivió, teniendo en cuenta que se quejó y expresó su inconformidad con el resultado fotográfico, una famosa actriz de Hollywood decidió tomar voz y defender a la antioqueña, manifestando su apoyo ante lo ocurrido.

Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar y protagonista de la saga de Halloween, quiso pronunciarse al respecto en las plataformas digitales, exponiendo su satisfacción y emoción al ver que la colombiana se defendió por este cambio que le hicieron a su imagen. La artista elogió y felicitó a la cantante por este mensaje que compartió, centrándose en el valor que tenía esto para futuras generaciones.

Jamie Lee Curtis, famosa actriz - Foto: Getty Images

“Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mi%$&”, afirmó en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

La afamada actriz publicó este post, logrando captar la atención de diversos seguidores y fanáticos que coincidieron en el mal que hacían las ediciones en esta clase de contenido visuales. Muchos reprocharon los mecanismos a los que recurrían los medios con tal de alcanzar un estereotipo de belleza.