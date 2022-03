“Igual no van a responder”, Yeison Jiménez arremete contra el servicio de Avianca

El cantante Yeison Jiménez vivió un mal momento tras haber volado con la empresa Avianca y con otra aerolínea, por lo que decidió hacer la denuncia pública. En su cuenta de Instagram el cantante relató el caos que vivió con las dos empresas.

“De ida me llegaron dos maletas vueltas m…da por Avianca dije: ‘Asshhh, ya que, igual no van a responder’. Y de venida, me regreso por Iberia y la maleta de las compras de mi esposa con todo lo nuevo no aparece, he ido cuatro veces, ya hice todas las llamadas y no responde nadie”, afirmó.

El cantante etiquetó en la publicación a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Ministerio del Interior. Además, en el mensaje no dudó en señalar las pérdidas que tuvo.

“Cabe aclarar que siempre son muy amables conmigo todos los del servicio, pero se están presentando fallas demasiado contundentes en el servicio! Joyas, compras regalos, etc. Todo se perdió”, concluyó.

Cabe señalar que en la grabación también señaló que las maletas, por las que no reclamó en su momento a Avianca, tienen un costo de aproximadamente tres millones y medio de pesos.

¿Por qué Yeison Jiménez dejó de ayudar a sus familiares?

Yo me llamo, programa estrella de Caracol Televisión, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales en los últimos meses, gracias a que es la producción más vista actualmente por los colombianos.

Igualmente, la competencia ha servido para conocer algunas historias personales de los jurados y en el episodio de este lunes 28 de febrero Yeison Jiménez contó la difícil situación económica que tenía su familia cuando empezó a cantar, señalando que eso lo llegó a afectar en algún momento.

Tras la presentación del imitador de Leonardo Favio, el artista de música popular fue el primero en tomar la palabra y reveló cómo fueron sus inicios artísticos. Asimismo, aprovechó la ocasión para darle un consejo al talentoso concursante.

“Quiero darte un consejo con todo el amor del mundo. Jamás te vayas a creer el cuento. Los que estamos en el tema escénico creemos que somos todo y el centro de atención. En mi caso, cargué y he cargado por muchos años el peso de mi familia”, manifestó inicialmente.

Luego, añadió: “Cuando comenzó mi carrera nadie de mi familia conocía el mar, nadie se había subido a un avión y nadie era profesional. Apenas mi esposa, que cuando la conocí le dije que iba a ser la primera profesional de mi vida, fue la que lo logró”.

El caldense, de igual manera, reveló que tuvo que dejar de ayudar a su familia en sus inicios musicales debido a que las deudas que tenían eran bastante grandes y se estaba enfermando.

“Un día me empecé a estresar y me enfermaba mucho porque estaba cargando con el peso y con las deudas de todos ellos. Primero tuve que soltar la maleta, subir, y desde la cumbre empecé a jalarlos. Hoy en día puedo ayudarlos a todos”, concluyó.

La historia de Yeison Jiménez sorprendió a todos los asistentes que estaban presentes en el estudio de Yo me llamo, incluidos César Escola y Amparo Grisales, los cuales quedaron muy conmovidos.

Al final, el imitador de Leonardo Favio tuvo nuevamente una excelente presentación y fue el mejor de la noche en la gala de premiación. En esta oportunidad se llevó un botín de 65 millones de pesos.