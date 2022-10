Impactante: así luce la mujer que busca tener los glúteos más grandes del mundo

Las intervenciones quirúrgicas para agrandar alguna parte del cuerpo es una tendencia que personas de todo el mundo realizan, aunque en algunos casos hay un imaginario por ir más allá de los estándares que se estipulan.

La concepción de la lo bello ha cambiado y las marcas, industrias y casas de moda se han sumergido en lo diverso con cuerpos de todas las tallas y diferentes aspectos. Por ejemplo, Fenty Beauty o Savage X Fenty, de la cantante y empresaria Rihanna, ha roto los paradigmas de las populares medidas del 90-60-90 y se ha centrado en crear cosméticos y prendas inclusivas.

Sin embargo, hay quienes siguen realizándose modificaciones corporales por gusto propio o porque se quieren sentir más atractivos. Tal es el caso de la modelo brasileña Vanessa Ataides, la mujer que tiene claro un objetivo: tener los glúteos más grandes del mundo.

El tamaño de la parte trasera del cuerpo es, para algunos, importante. En el caso de Ataides, quien es fisicoculturista, sus nalgas le dan poder y le gusta presumirlas en redes sociales.

A través de Instagram, es posible ver varias fotografías que dan muestra de la predominancia que tiene la cola de la brasileña. No obstante, en entrevista con The Sun, la amante del ejercicio reveló que no se siente del todo conforme con el resultado que ha logrado tener y quiere seguir aumentando el tamaño de sus glúteos hasta, quizá, ser reconocida por ello.

Aunque ya lo está logrando, Vanessa Ataides comentó que no es nada fácil aumentar el tamaño de la parte trasera de su cuerpo. Para ello, la fisicoculturista se somete a largas y extremas rutinas; todos los días se levanta a las 4:00 a. m. para ejercitar sus piernas y glúteos con repeticiones de levantamiento de peso, sentadillas y press de banda.

En sus declaraciones, la influyente modelo se consideró como una persona adicta al gimnasio. De hecho, reveló que debe estar en su lugar preferido por lo menos durante tres horas y luego, aunque puede llegar a sentirse exhausta, recorre cuatro kilómetros.

Debido a que todo en exceso puede llegar a ser no tan oportuno, a Vanessa la critican constantemente por no dejar descansar a su cuerpo. De hecho, sus mismos guías la cuestionan, ya que ha habidos momentos en los que la mujer se ha quedado sin movilidad y experimenta dolencias intensas en sus piernas y espalda.

Aun así, la mujer continúa con su cometido y en Instagram ya acumula más de 250.000 seguidores. Inclusive, ganó el premio de la mujer con la cola más grande de Brasil.

A continuación, un par de fotografías de la mujer que busca tener los glúteos más grandes del mundo:

Murió el ‘Hulk brasileño’, fisicoculturista que se inyectaba aceite en los músculos

A principios de agosto y con 55 años, el fisicoculturista Valdir Segato falleció. También conocido como el ‘Hulk Brasileño’, quien para lograr verse de manera voluptuosa se inyectaba una sustancia conocida como synthol, la cual le causó su deceso.

Según las estimaciones médicas, este tipo de líquidos se inyectan directamente en el músculo, pero pueden provocar infecciones, fibrosis y otras afectaciones en el organismo.

Uno de los familiares del fisicoculturista habló en Globo News, donde reveló que el día que falleció Segato se quejaba, de manera constante, porque se le estaba dificultando respirar.

En 2016, el brasileño estuvo en entrevista con Daily Mail, donde explicó cuáles eran sus apodos: “Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He duplicado mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande”, dijo el fisicoculturista en ese entonces.