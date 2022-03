Influenciadora Manuela Gómez se prepara para volver al quirófano: esto se hará

La influenciadora Manuela Gómez ha dado de qué hablar en las plataformas digitales, en donde también ha compartido algunos líos personales y opiniones sobre la economía actual de Colombia. No obstante, recientemente aprovechó el espacio para hablar sobre la salud.

La paisa también ha despertado curiosidad en sus seguidores por la nueva relación sentimental que mantiene, y en especial porque comentó que se está preparando para volver al quirófano a realizarse unos procedimientos estéticos.

La también empresaria no tardó en revelar las intervenciones que enfrentaría. De acuerdo con lo comentado por la colombiana, le pidió al cirujano retirar un poco de cola para formar un tamaño más satisfactorio para ella.

“A mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande. Entonces el doctor va a intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener cuidado para que no se me caiga completamente. Me voy a hacer reducción de cola y de busto, entre otras cositas”, dijo la ex-Protagonista de Nuestra Tele.

Por otro lado, también mencionó que tendrá otros cambios físicos, pero que no contará el procedimiento, por lo que espera sorprender a sus seguidores con la transformación que le dará a su cuerpo.

Manuela Gómez y su vida amorosa

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, en su versión 2010, Manuela Gómez tomó una radical decisión luego de tener una mala experiencia con las redes sociales tras los rumores de una crisis amorosa con su actual pareja, el caballista Juan Esteban Ibarra.

En sus historias de Instagram, Manuela Gómez aseguró: “Todas las parejas tenemos problemas y tenemos discusiones. Pero gracias a Dios todo se soluciona. A veces la gente no entiende eso”.

Además, dijo que no entiende por qué la gente la tiene que atacar a ella o a su pareja sentimental. “Si a mí me tienen atacada el Instagram, no me quiero ni imaginar cuántos mensajes le llegarán a él. Simplemente las cosas ya se solucionaron”.

Manuela Gómez aseguró que no comprende por qué sus seguidores han tomado esas acciones cuando se trata de su vida íntima, y debido al hostigamiento que sufrió en redes sociales, tomó la decisión de dejar su relación amorosa en privado, es decir, fuera de las redes sociales de ahora en adelante.

“De ahora en adelante todo va a ser muy privado, porque yo nunca me imaginé que las redes sociales fueran así; o sea, si yo salgo cantando música ranchera porque me encanta, entonces es porque ya terminamos o porque estamos en un conflicto, pero realmente eso es un problema de dos”, dijo la paisa.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele también reconoció que cometió un error al mostrar “las cosas” en redes sociales, porque no tenía la experiencia de los problemas que las redes sociales conllevan.

“En ningún momento, en mis redes sociales, dije que terminé con Juan o que estaba peleada con él. Nunca mencioné absolutamente nada y la gente ya supone que fue el acabose, y las cosas no son así. Por favor, ya relájense y no nos escriban más”, fue la petición que hizo la empresaria paisa a sus seguidores.

Asegura que tiene el Instagram “reventado” de mensajes diciéndole muchas cosas malas y buenas, que simplemente borra de su cuenta porque no se quiere llenar de mensajes que la molestan.

Finalmente, Manuela Gómez pidió respeto y aseguró que ahora sí no va a mostrar nada, ya le quedó esta amarga experiencia de lo que es mostrar una relación en redes sociales. “Nunca lo había hecho y nunca lo volveré a hacer. No pensé que las redes sociales fueran así”.