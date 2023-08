Irreconocible: así lucía el sacerdote del ‘Minuto de Dios’ en las primeras emisiones

El ‘Minuto de Dios’ en sus primeras emisiones

“En 1959 estaba en Bogotá y el padre Rafael García Herreros debía irse a Cúcuta. Me pidió que lo remplazara unos días, entonces hice como seis emisiones. Luego, en 1967, cuando me vine aquí definitivamente (a la capital, pues vivía en Cali), el padre Rafael me pidió que lo remplazara los martes. Desde entonces, esos días, durante 50 años, he hablado en televisión. Pero fue en 1992, cuando el padre se enfermó y falleció en noviembre, cuando asumí el programa de lunes a viernes”.