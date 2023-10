James Rodríguez estaría saliendo con famosa cantante: “Es el amor de toda mi vida”

A partir de ahí, hasta el momento el número 10 no ha presentado oficialmente ninguna otra pareja, pero en diferentes oportunidades se le ha vinculado con otras estrellas a nivel nacional y mundial. Recientemente, empezó a surgir el rumor de que, al parecer, el colombiano estaría saliendo con una reconocida cantante de Argentina.

¿Cómo surgieron los rumores?

“Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista y yo decía: ¡Ay! No, este tipo es el amor de mi vida. Y ahora, a dos años de los 30, un día me contestó una historia”, reveló.

A pesar de que no confirmó el nombre específico del futbolista, La Joaqui entregó algunos detalles de cómo se conoció con esta persona que, según medios internacionales, sería James Rodríguez.

“La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘conozcámonos, me pareces reinteresante’. Le dije: ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”, dijo.