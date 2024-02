Jessi Uribe compartió en sus redes cómo sería un posible hijo con Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe, además de ser de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en el país, son de las parejas más comentadas, no solo por el modo en el que inició su relación, sino por las diferentes demostraciones de amor que suelen hacerse.

Tanto así, que en ocasiones sus seguidores les han hecho mención a para cuándo tendrían un bebé, tema que los cantantes no tocaban hasta recientemente, por lo que más de uno empezó a especular que se encontrarían encargando bebé.

Así sería el hijo de Paola Jara y Jessi Uribe

Aunque el video fue publicado en las historias de IG de los artistas, poco a poco se ha viralizado en otros portales de farándula, generando comentarios como “Ya no le dirán mami sino abuela”. “Jessi vive engañado, pensado que van a tener un hijo. Como que no está consciente de los años que tiene la mujer y el riesgo”. “Lindo y todo, pero no sacará nada de rumbero, porque poco agraciados son en el baile”. “Jessi está pidiendo a gritos otro bebé”.