Jessi Uribe su unió a la tendencia de inteligencia artificial y desató burlas: “Creo que me salió chiviada”

El cantante de música popular, Jessi Uribe, se unió a la tendencia en redes sociales de inteligencia artificial, este trend consiste en revelar el avatar personal de cómo luciría la persona en un mundo de realidad virtual.

Hoy ya son más de miles de usuarios que han creado su avatar, por lo que la aplicación Lensa y las imágenes que arroja se han hecho virales. Cabe señalar que a pesar de que su descarga es gratis e incluso otras herramientas que ofrece también lo son, para poder crear el avatar las personas deben pagar.

El cantante decidió unirse a la tendencia en redes y mostrar en su cuenta personal de Instagram un carrusel de imágenes en las que mostró cómo se vería en el metaverso, sin embargo, el resultado sorprendió a más de uno, pues no fue el esperado, incluso el mismo Uribe dijo que había perdido la plata.

Esto debido a que las imágenes arrojadas desfiguraron al bumangués, pues aparecía con un ojo corrido, entre otros detalles. No obstante, Uribe no dudo en tomar esta situación con humor.

“Creo que me salió chiviada la aplicación, perdí 18 Lucas”, dijo en la publicación.

Al igual que Uribe, sus seguidores no dudaron en reirse de las curiosas imágenes que el músico compartió, entre algunos comentarios se destacan: “Se metió a la app de plastilina”, “jajajajaajajajajajajajajajaa”, “jajja no qué risa”, “y aún así te sigues viendo espectacular”, “Portada del disco”, “jajajajajjajaajaja ay nooo me he reído mucho jajajajjjaj yo viendo como todos quedan bonitos hasta que llegó Jessi Uribe jajajaja”, “le tenían rabia mijo hahhahaha”, “el mejor, sin retoques ni filtros”, “Jajjajajajajjajajjajajajajjaa de locos parce”, “jajajajjaja qué risa”, “te ves guapo jajaja”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por otro lado, su esposa, la también cantante Paola Jara, recibió elogios por el encanto de sus imágenes. La paisa escribió “¿Cuál es tu favorita?, y recibió un sinfín de halagos.

“Mujerón”, “Hermosaaa en todas la verdad”, “divina”, “bella”, “Todas preciosas”, “en todas muy guapa”, “me encantaron”, “amé la primera, aunque en todas te ves hermosa”, “en todas ESPECTACULAR”, “la última mi Pao que te identifica con tu personalidad y esa humildad q te caracteriza eres mi Pao te amo carajo”, son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación.

Con esta foto de recuerdo, Jessi Uribe conmemoró su aniversario con Paola Jara, ¿cuántos años llevan?

Jessi Uribe, de 35 años, y Paola Jara, de 39 años, confirmaron su unión en medio de rumores. La relación, que causó polémica cuando apenas se oficializaba, cumple hoy tres años.

Muchos son los momentos de apoyo y cariño que comparten en sus redes sociales. Esta vez el hombre de la pareja mostró una foto de esa fecha, con un tierno mensaje.

“Hace 3 años nos fuimos a vivir y esta foto fue ese preciso día. En plena mudanza a nuestro primer nido de amor. Como ha pasado el tiempo y de una forma maravillosa, aquí seguimos juntos como dos enamorados luchando día a día. Gracias por traer tantas cosas lindas a mi vida, mi amor, Paola Jara, te amo.”, escribió el cantante santandereano.

A esta publicación, la artista que está de lanzamiento respondió, “feliz aniversario mi amor. Por otros 365 días a tu lado, eres lo mejor que me ha pasado. Te amo”.

Ahora, hay que recordar que la pareja cumplirá este 14 de diciembre, siete meses de matrimonio.