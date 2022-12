Los rumores del nuevo amor de Shakira y otras cinco noticias de la semana

La prensa especuló en los últimos días sobre el nuevo romance que tendría Shakira tras su separación de Gerard Piqué, luego de 12 años de relación. Pues bien, la barranquillera, a quien se le vio hace poco en compañía de un apuesto y joven instructor de surf en las playas españolas de Cantabria, salió a desmentir que estuviera sosteniendo una nueva relación sentimental.

Cansada de los rumores, la cantante emitió un comunicado en el que asegura que en este momento no tiene “ninguna pareja” y está totalmente centrada en el bienestar de sus hijos. Además, ha pedido que se dejen de lado esas “especulaciones”. “Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, aseguró la artista.

La situación se da pocos días antes de que Shakira se radique definitivamente en Miami con sus hijos, luego de oficializar en un juzgado de Barcelona el acuerdo con Piqué.

Pedaleando hacia el altar

Nairo Quintana, ciclista colombiano - Foto: afp

Después de 14 años de relación sentimental y dos hijos, Nairo Quintana y su pareja Yeimy Paola Herrera darán el sí en el altar este diciembre. “Gracias, Yeimy Paola, por ser mi compañera de vida y seguir construyendo un futuro juntos”, escribió ‘Nairoman’ en su cuenta de Instagram, una publicación que acompañó con varias imágenes en las que él se ve de rodillas, anillo en mano, junto al amor de su vida.

La boda se realizará en Villa de Leyva, Boyacá, la tierra de ambos, y aunque la pareja había comentado que sería una reunión a la que asistirían solo familiares, se sabe que contará con la asistencia de grandes personalidades, entre ellas Carlos Vives.

Los planes de boda de la pareja, padres de Mariana y Tomás, venían aplazándose desde hace un buen tiempo, debido a la pandemia, las lesiones del ciclista, el nacimiento de su segundo hijo y la muerte del padre de Yeimy Paola, entre otras situaciones. Pero ahora todo está listo para que el ganador de la Vuelta a España y el Giro de Italia, y podio en el Tour de Francia, entre otros grandes certámenes, corra al fin la competencia más importante de todas.

Lo nuevo de Escola

César Escola, compositor y músico argentino - Foto: caracol televisión

César Escola, el popular jurado de Yo me llamo, que completa más de diez años en la televisión colombiana buscando al doble musical perfecto, estuvo este 2022 muy productivo. Además de su participación en el programa de Caracol Televisión, se entregó a su más grande pasión: producir música.

Este diciembre, el argentino estrenó su álbum Christmas Lounge, junto a su compatriota, cantante y periodista Úrsula Levy, inspirado en clásicos navideños, pero en ritmo chill out. “Ya está en todas las plataformas para que los colombianos lo disfruten y lo pongan de fondo para estas fiestas”, dice Escola.

Se trata del quinto álbum en el que participó el productor este año. “Hice Alma Music 1, Alma Music 2, El desafío, Christmas Lounge y ahora salimos con Los fabulosos de fin de año, que es la música para pachanguear este fin de año. Nunca dejo de producir, la música ha sido mi primer amor y siempre estará presente”, asegura Escola, quien admite que su paso por Yo me llamo le ha servido también para aprender de música colombiana.

¿Nueva demanda?

Amber Heard, actriz de Hollywood - Foto: getty images

Tras medio año de haberse cerrado el caso en el que Johnny Depp salió ‘victorioso’, Amber Heard está buscando un nuevo juicio por difamación contra su exmarido, alegando que la batalla judicial que perdió fue manipulada en su contra.

En este mismo sentido, la actriz de Aquaman, quien actualmente tiene 36 años, presentó su apelación a principios de este mes, argumentando que la exclusión de las notas de terapia en las que denunciaba haber sido víctima de una serie de abusos, dio lugar a que este haya sido un juicio injusto. Además, agregó que la juez Penney Azcarate, del condado de Fairfax (Virginia), había descartado las pruebas por considerarlas como charlas o rumores.

Por su parte, Johnny Depp decidió que había sido un fallo “erróneo”. Y, negándose a pagar una alta suma de dinero a su expareja que le exigió la justicia, inició un proceso en la Corte de Apelaciones de Virginia, indicando que no estaba de acuerdo con la decisión, según la cual él había difamado a su expareja, por lo que no tendría que darle el dinero solicitado.

Barón para rato

Jorge Barón, presentador colombiano - Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Jorge Barón se convirtió en uno de los presentadores más famosos y comentados de los medios nacionales, debido a la amplia trayectoria que construyó en distintos formatos. El ibaguereño, con más de medio siglo de experiencia en la pantalla chica, se ganó el corazón de millones de colombianos, quienes lo recuerdan por sus dichos y su presencia en el famoso programa El show de las estrellas.

Recientemente, Barón contó que planea seguir en la televisión hasta que Dios y la vida lo permitan. “Vamos a seguir hasta que Dios nos dé salud y vida”, afirmó. Y es que, como es natural, con el paso de los años muchos televidentes se preguntaban cuándo sería el retiro del famoso presentador, que cada fin de año llega a los hogares del país con un espectáculo musical cargado de estrellas.

Por eso, frente a los rumores según los cuales el presentador está pasando por graves quebrantos de salud, Barón aseguró que se encuentra en perfectas condiciones y con ganas de seguir dando la ‘patadita de la buena suerte’ y gritar “¡Entusiasssmoooooo!”.

El maestro pide ayuda

Alfredo Gutiérrez, cantautor colombiano - Foto: GUILLERMO GONZÁLEZ

Alfredo Gutiérrez habló para el programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, y contó que a sus 82 años no está recibiendo dinero alguno por la reproducción de sus decenas de composiciones y arreglos musicales. Una situación que ha provocado que sus finanzas se hayan complicado a una edad en la que muchos aspiran a no trabajar más.

“No quiero morir en la miseria, como han muerto la mayoría de los grandes artistas que ha dado Colombia, porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno”, dijo el artista.

Además, contó que actualmente su sustento económico depende de los conciertos y shows que haga en algunas ciudades, pero que, desde el inicio de su carrera, no ha recibido nada de dinero que provenga como ganancia de sus canciones. “Yo debiera estar viviendo de eso, yo que soy intérprete y arreglista nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada”, se lamentó.