Jéssica de la Peña preocupa a sus seguidores con foto usando un nebulizador

La periodista aseguró que lo hace por prevención y no por alguna enfermedad.

Jéssica de la Peña es una de las periodistas más queridas por los colombianos, quien ha estado al frente de la sección de noticias por casi una década y ha enamorado a los televidentes con su profesionalismo, su simpatía y su voz fuerte y poderosa, que no solo demuestra en la televisión, sino también a través de sus redes sociales.

Fue allí donde la barranquillera preocupó al casi millón de seguidores que ya acumula en Instagram, pues en sus historias publicó una imagen de sí misma usando un aparato médico que usualmente es utilizado cuando las personas tienen afecciones respiratorias, un asunto que levantó la alarma en toda la plataforma y, por supuesto, los fanáticos de la periodista empezaron a indagar un poco más del tema.

Foto: Instagram @jessdelapena. - Foto: Foto: Instagram @jessdelapena.

Tras las reacciones, De la Peña explicó, más tarde, en otro video, por qué estaba sometida a dicho aparato y envió un parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes siempre están atentos a todas sus publicaciones para dejarles mensajes de amor y admiración por el gran trabajo que hace en los noticieros y la hermosa familia que muestra en su cuenta personal.

“Siguiendo las recomendaciones de mi doctor para cuidar mi voz. Nebulizaciones antes de salir para el noticiero”, escribió Jéssica en su historia, donde se ve muy cómoda y tranquila mientras recibe el vapor de la máquina a la que visitará por última vez, pues ella ya se hizo a la suya y todo por recomendación de una de sus mejores amigas, integrante del famoso Petit Comité.

Foto: Instagram @jessdelapena. - Foto: Foto: Instagram @jessdelapena.

“Compré un nebulizador que me recomendó Andrea Serna, porque ella también hace terapias buenísimas. Estoy esperando que me llegue para hacer la terapia media hora antes de ir al aire. No tener que cargar con el nebulizador, sino que este es portátil”, relató en el video que le siguió a la imagen que le puso los pelos de punta a sus más de 962 mil seguidores.

Estas nebulizaciones tienen una razón específica y es “hidratar las cuerdas vocales”, pues estas son de vital importancia para la función que desempeña la barranquillera en los medios de comunicación. Además, son pocas las opciones para hidratar esta parte del cuerpo y por eso ella, de forma muy juiciosa, separa las horas antes de entrar al aire para hacer su tratamiento respectivo.

Además de esto, Jéssica también tiene que quedarse en completo silencio una hora y media antes de informar a los colombianos en las emisiones de Noticias RCN del medio día, pues esto ayuda a que cuando ya esté al aire, su voz esté en perfectas condiciones y sus cuerdas vocales estén descansadas, pues el esfuerzo en entonación es grande y los libretos que tiene que leer son demasiado extensos.

Foto: Instagram @jessdelapena. - Foto: Foto: Instagram @jessdelapena.

Otro de los asuntos que llevó a Jéssica a hacerse estas terapias, tal cual lo hace su amiga Andrea Serna, es que acaba de llegar de su natal Barranquilla, donde estuvo como enviada especial del Canal RCN para cubrir el famoso Carnaval, que se acabó hace un par de días y en el que la presentadora pudo no solo mostrar lo mejor de los más de 300 eventos que hubo en curramba, en el marco de las fiestas, sino también darse sus escapaditas para bailar como cualquier currambera en uno de los carnavales más importantes del país.

En sus redes sociales, Jéssica también mostró parte de su experiencia en el Carnaval y cómo los diferentes personajes de dicha celebración la acompañaban todos los días en sus emisiones especiales, en las que no solo se veía encantada de disfrutar del caluroso clima de la capital atlanticense, también lucía hermosos vestidos, muy caribeños, con estampados florales en colores vivos como amarillos y fucsias, que resaltan su belleza a la perfección.