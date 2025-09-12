Jhon Alex Castaño y la historia viral de Dino, el perrito que terminó adoptando: “Tengo 14 perros”

Uno de los más grandes exponentes de la música popular y de despecho en Colombia es Jhon Alex Castaño, más conocido por su apodo El Rey del Chupe, con el cual ha puesto a brindar a más de un seguidor con sus canciones.

El cantante de temas como Amanecí contento, Que me traigan licor, Hoy me emborracho, Amor y despecho, Déjala que se vaya, Ingrata, Descarada, Beber con ganas y más, ha contado en varias ocasiones que sus inicios no han sido los más fáciles, pues el lugar en el que se encuentra ahora se debe a todo lo que ha pasado a lo largo de su vida.

En una conversación en Sin Filtro en SEMANA, contó todos los detalles de su vida y cómo consiguió ser un reconocido cantante. Sin embargo, como hace poco un video suyo fue viral, explicó qué fue lo que sucedió.

En dicho video mostró la adopción de un perrito que se encontró en la calle y recordó que su infancia estuvo llena de animales porque nunca hubo nada de tecnología y que los regalos eran perritos.

“Dino es un perrito que se me atravesó en la carretera cerca de mi restaurante en Pereira. Iba feliz y se me metió y me tocó parar, es un cachorrito hermoso”.

Agregó: “Lo agarré con cuidado, se quedó mirando y se le lanzó de una, así que le abrí la puerta del carro y se subió. Ese man me eligió a mí”.

Su novia lo terminó de convencer para llevarle al animal que estaba merodeando por esa zona donde pasan vehículos a altas velocidades y no quiso dejarlo desprotegido.

“Lo mandamos a que lo bañaran y todo y después llegó muy feliz y se integró de una a la casa, ese perrito se adaptó. Decidí quedarme con él por la conexión que tuvimos y eso que salió mucha persona que quiso adoptarlo, pero me encariñé”.

Castaño asegura que está feliz con el cachorro y que tendrá una magnífica vida junto con los otros 14 perros que tiene en su casa. “Es un perro bello y tendrá muy buena vida. A mí me gustan los perros y por eso los cuido”.

Eso sí, aclara que no tiene una fundación de perritos porque le han preguntado si recibe animales sin hogar. Además, esa claridad también la hace para evitar que le dejen perros en la puerta de su casa.

Como ese video se hizo viral, Castaño explica que le gustan las redes cuando son para este tipo de cosas, pero que no es muy amante de ellas.

“No me gustan mucho las redes, comprendo la dinámica, pero no soy adicto a eso. Les tengo respeto porque pasan muchas cosas en las redes, aunque si se usan para cosas buenas, pues muy positivo”, dijo.

Además, reconoce que no pierde tiempo leyendo comentarios negativos, ya que “los mensajes bonitos los escucho en la calle o en los conciertos”.