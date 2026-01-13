Jhonny Rivera destapó cómo Pipe Bueno alertó sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; nadie sabía: “No me contesta”

Yeison Jiménez se posicionó como una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia, gracias a una trayectoria sólida que le permitió ganarse el cariño del público y el respeto dentro de la industria. Su estilo auténtico, sumado a letras cargadas de sentimiento, hizo que innumerables seguidores se vieran reflejados en sus canciones a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el sábado, 10 de enero, quedó grabado como una jornada de luto para el país, luego de conocerse el accidente aéreo en el que perdió la vida. La aeronave en la que viajaba sufrió un siniestro fatal y, horas más tarde, se confirmó que las seis personas a bordo fallecieron.

La información causó un profundo impacto entre fanáticos y colegas, sobre todo por la manera gradual en que se fueron conociendo los pormenores del hecho. Pese a la esperanza de que se tratara de una confusión, fue la Aeronáutica Civil la encargada de confirmar oficialmente el fallecimiento de Yeison Jiménez, una pérdida que deja una huella imborrable en la música colombiana.

Uno de los que reaccionó a la noticia fue Jhonny Rivera, reconocido artista popular, quien manifestó su sentir con el vacío que dejó su colega. Pese a los mensajes que soltó de forma pública, las miradas de los curiosos se posaron en un clip que se difundió, donde reveló un detalle que pocos sabían.

De acuerdo con lo que se registró, Rivera contó en un post que se enteró del accidente de la avioneta mucho antes de que se destapara en los medios, pues recibió una inesperada llamada.

El cantante paisa reveló que Pipe Bueno lo alertó sobre lo que estaba sucediendo, asegurando que una aeronave con la matrícula del avión de su amigo se había estrellado. Allí profundizó en que un conocido le hizo saber esto, además de que Yeison Jiménez no contestaba mensajes ni llamadas.

“A mí me llamó Pipe Bueno cuando nadie sabía, absolutamente nadie, por un tema de aeronáutica y un tema de la matricula del avión”, dijo.

“A Pipe lo llamaron y Pipe sacó conclusiones. Dijo: ‘Esa es la matrícula del avión de Yeison y Yeison no me contesta, no me contesta Jefferson”, afirmó en la llamada.

El intérprete de El Intenso apuntó que la recomendación fue no hablar del tema hasta que se confirmara, ya que no había nada oficial por parte de las autoridades.

“Él sacó conclusiones y dijo: ‘No vayas a salir a redes, marica, porque esto no está confirmado oficialmente, pero sí tiene que ser Yeison’”, comentó sobre lo que pasó en el diálogo.

Ante esto, Jhonny Rivera confesó que sus conclusiones apuntaron a que sí había muerto su colega, al punto de mirar en redes cuando la noticia fue centro de atención de miles de personas que no podían creerlo.

“Me atreví y le dije a los muchachos, porque íbamos en el bus, como: ‘Muchachos, parece que se mató Yeison Jiménez’. Entramos a redes y vimos la historia que subió el fotógrafo, que era el mejor amigo de mi fotógrafo. Sacamos las conclusiones, pero en shock total”, agregó.