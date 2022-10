Juan Fernando Velasco ya no estará en concierto con Marbelle, conozca los motivos

Juan Fernando Velasco, quien tenía programada una gira de conciertos en Colombia la segunda semana de octubre, dio a conocer que no podrá cumplirles la cita a los seguidores que con ansias esperaban verlo sobre el escenario.

A través de un comunicado, el artista informó que fue diagnosticado con Covid-19, por lo que no brindará las presentaciones contempladas en las principales ciudades colombianas, junto a otros artistas de renombre en el panorama nacional, como Marbelle, cuya canción Adicta al dolor no deja de sonar en los bares.

“Con mucha tristeza debo informar que tendré que posponer las actividades planificadas para las siguientes dos semanas debido a que he sido diagnosticado con covid. Aunque tengo el esquema de vacunas completo y me encuentro todavía en una etapa inicial de la enfermedad, tengo comprometido el sistema respiratorio que afecta cualquier actividad vocal que intente realizar”, afirmó el ecuatoriano, intérprete de sencillos como Chao Lola y Hoy que no estás olvides, cantadas a grito herido por sus fanáticos desde el 2000.

Juan Fernando Velasco también afirmó que lo que menos quiere es poner en riesgo a quienes lo acompañan en lo que más le gusta en esta vida: cantar. Valga recordar que, además de compositor, fue ministro de Cultura y Patrimonio del vecino país durante el mandato de Lenin Moreno.

“Además, no puedo poner en riesgo a mi público, a todo el equipo de producción, músicos, ingenieros y personas en general con quienes debía interactuar para realizar las actividades que teníamos planificadas, mucho menos realizar los shows con la calidad y profesionalismo que ustedes se merecen”, agregó.

¿Cuándo serán reprogramados los conciertos?

Los tan ansiados encuentros en vivo en Bogotá (13 de octubre), Medellín (14 de octubre) y Cali (15 de octubre) se pospondrán para el primer trimestre del próximo año, según el artista, que además confirmó su ausencia en los Latino Music Awards en Bogotá (12 de octubre) y el Festival Heat en Guayaquil (20 de octubre).

“Si bien teníamos toda la ilusión puesta en el inicio de la gira del álbum Popular, no nos queda más que aceptar esta situación y pedir disculpas por la molestia que esta reprogramación pueda causar a los fans que adquirieron sus entradas. En los próximos días se anunciarán las nuevas fechas de estos primeros conciertos, así como los mecanismos para la devolución de las boletas, en caso de requerirlo”, comentó.

En el comunicado, el ecuatoriano dedicó un párrafo especial para sus colegas en Colombia que lo iban a acompañar en tarima, todos ellos representantes de la música popular. “De igual manera quiero agradecer a los amigos queridos que habían confirmado su participación en estos primeros conciertos, así como Arelys Henao, Alzate, Pipe Bueno y Marbelle. Gracias por su cariño e incondicional amistad”, dijo.

Y agregó, a manera de conclusión: “Les agradezco a todos ustedes de manera anticipada por la comprensión y me comprometo a buscar una nueva fecha lo antes posible para realizar los conciertos de Bogotá, Medellín y Cali”.

Marbelle, una crítica del Gobierno de Gustavo Petro

Marbelle, quien se quedó sin la posibilidad de cantar en el escenario junto a Juan Fernando Velasco, suele estar activa en redes sociales para compartir sus opiniones sobre la coyuntura nacional, en especial si tienen que ver con el presidente Gustavo Petro.

Recientemente, por ejemplo, dedicó un sarcástico trino a los seguidores del jefe de Estado, debido a que Colombia alcanzó la inflación más alta en los últimos 23 años. “El cambio”, publicó en su cuenta en Twitter, refiriéndose al discurso del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, durante sus campañas para las elecciones legislativas y presidenciales.