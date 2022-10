“Deberían hacerla ilegal”: Lana Rhoades, exactriz de cine adulto, arremete contra esta industria

La exestrella del porno Lana Rhoades arremetió recientemente contra la industria que la convirtió en una estrella mundial, diciendo que debería hacerse “ilegal”.

Rhoades, de nombre real Amara Maple, trabajó en el sector del cine para adultos durante ocho meses entre 2016 y 2017, apareciendo en más de 250 películas de la industria pornográfica.

Este miércoles 5 de octubre, la mujer de 26 años dijo al pódcast The Skinny Confidential Him & Her que todavía estaba muy marcada por la experiencia, declarando: “No creo que sea bueno para nadie. Deberían hacerlo ilegal”.

Rhoades, que recientemente reveló que tiene un hijo con un jugador de la NBA no identificado, tenía solo 19 años cuando apareció en su primera escena para adultos, y dijo que era ingenua en cuanto a lo que estaba haciendo.

“Por alguna razón nunca comprendí que para hacer porno hay que tener sexo con la gente”, dijo, afirmando que solo había tenido relaciones íntimas con una persona antes de debutar en la industria.

La oriunda de Illinois manifestó que se sintió atraída a entrar en la industria del porno después de quedar encantada con las glamorosas vidas de las novias de Hugh Hefner en la serie de televisión The Girls Next Door.

“Veía el programa y pensaba: sus vidas parecen tan glamurosas comparadas con la mía”, declaró. La estrella recordó que pensaba que estaba “aquí tratando de evitar que mi hermana se suicidara todos los días y yo podría estar saltando de un trampolín a una piscina en esta gran mansión”.

Rhoades trabajó como camarera y luego como ‘stripper’ antes de trasladarse a Los Ángeles para iniciar su carrera profesional en el porno.

La adolescente encontró rápidamente el éxito, convirtiéndose en la estrella porno más buscada en Pornhub, con la friolera de 345 millones de visitas.

Sin embargo, la belleza, que fue criada en un hogar religioso, odiaba la sensación de “actuar” en el porno, diciendo al pódcast: “Es como los actos de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, era como ‘¿qué cara puedo poner?’, ‘¿qué sonido puedo hacer?’, ‘¿qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?”, señaló.

Por su parte, también afirmó que la industria estaba “infestada de drogas y abuso de alcohol”.

Dejó el sector en 2017, aunque siguió grabando y publicando videos amateurs con su pareja de ese entonces.

La exactriz Rhoades, que cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, trabaja ahora como modelo y diseñadora de moda.

Durante el pódcast, la estrella reveló además que siempre ha sido “bastante asexual” y dijo que la industria del porno no ayudó a alimentar su deseo sexual.

“No me gusta tener sexo. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”, dijo. “No es que haya habido un cambio después de hacer porno”, indicó.

Sin embargo, Rhoades se sabe que la exestrella sí se acostó con una estrella de la NBA el año pasado, de la cual no se sabe su identidad, afirmando que el hombre misterioso fue el padre de su hijo, Milo, que ahora tiene 9 meses.

En un video reciente, la exactriz del porno puso al deportista en la mira, escribiendo: “Juro por Dios que pensaba que los jugadores de la NBA eran buenos tipos. Le dije ‘estoy embarazada’ (...) Y me dijo que me fuera a la mierda”, declaró.

La identidad del jugador de la NBA no ha sido revelada, aunque muchos han especulado que el padre del bebé es Blake Griffin o Kevin Durant.