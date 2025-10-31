Juan Pablo Jaramillo es uno de los creadores de contenido que incursionó en las redes sociales y logró obtener un gran éxito en las diferentes plataformas. A su vez, conformó una amplia comunidad como en su perfil de Instagram, en el que tiene más de seis millones de seguidores.

Sin embargo, con el tiempo modificó su contenido y se enfrentó a varias situaciones difíciles, como lo reveló en una reciente entrevista, en la que se sinceró y expuso un caso de abuso del que fue víctima hace algunos años.

Juan Pablo Jaramillo habló sobre la salud de su “perrito” y preocupó a sus seguidores

A través de sus redes sociales, el caleño conmovió a los usuarios al publicar unas fotografías y un video en el que habló sobre el grave estado de salud que presenta su mascota.

“Acabo de venir a ver a África, mi perrita que está hospitalizada y tiene un diagnóstico muy malo. Dentro de las posibilidades que tenía era que pudiera tener leptospira, que es muy grave, y que, incluso, puede ser contagioso con los humanos. Y el otro caso sería que estuviera envenenada”, afirmó en la primera parte.

Juan Pablo Jaramillo preocupó por estado de su salud de su mascota. | Foto: Instagram @juanjaramilloe

También mencionó que se le hizo un examen del cual está esperando resultados, pero que según las otras pruebas realizadas tendría leptospira, que es una bacteria que al parecer le provocó un daño en los riñones y que si no se trata va a empezar afectar otros órganos.

“Quiero pedirles ayuda por si pueden y tienen cómo ayudarnos”, dijo entre lágrimas, pues afirmó que tiene que realizarle tres diálisis a la semana y estas tienen un costo muy alto.

Horas más tarde, el influenciador agradeció a quienes le brindaron su ayuda, incluyendo a sus amigos cercanos que han estado pendientes de la situación y le han colaborado. Sin embargo, también manifestó que recibió mensajes de rechazo por subir la grabación.

“De verdad que me devuelven la esperanza en el mundo, que todavía queda gente con empatía”, comentó Juan Pablo, agregando que su publicación ha tenido mucho ‘hate’ porque muchos no conciben estar pidiendo recursos en redes sociales cuando tiene seis millones y medio de seguidores.

Inesperada decisión de Juan Pablo Jaramillo

Jaramillo manifestó que es la primera vez que usó sus redes sociales para pedir ayuda económica, pues ha vendido algunos de sus objetos, tiene varios trabajos y ha usado sus ahorros, pero lo hizo por necesidad porque es una alta suma de dinero.