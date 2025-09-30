Juliana López, la modelo colombiana condenada en China por narcotráfico, podría salir libre en 2026

Juliana López, modelo y exfutbolista colombiana, fue detenida en julio de 2015 en el aeropuerto internacional de Guangzhou, China, cuando tenía 21 años.

En su equipaje se encontraron 610 gramos de cocaína ocultos en un computador portátil, lo que la llevó a enfrentar una de las legislaciones más severas del mundo contra el narcotráfico, que contempla penas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte.

La paisa aceptó haber transportado la droga a pedido de un amigo colombiano identificado como “Sergio” y logró evitar la pena capital al demostrar que fue amenazada de muerte junto a su familia si no llevaba el narcótico. Por este motivo, fue condenada a 15 años de cárcel en China.

En 2021, se conoció una carta que le habría escrito a su madre y en la que cuenta más sobre su vida tras las rejas: “Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy bien. Estoy trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen un examen. Entonces, también presión estudiando”.

Su madre, decidida a no dejarla sola, se mudó a China y la visita una vez al mes, como lo permite la legislación local.

Actualmente, a sus 31 años, Juliana podría quedar libre en 2026, lo que sería cuatro años antes de cumplir la totalidad de su condena. Esta posibilidad se debe a que mantiene un buen comportamiento en prisión y la legislación china permite la libertad anticipada en ciertos casos.

A lo largo de la última década, ha trabajado y estudiado dentro de la cárcel, lo que ha contribuido a esta opción. No obstante, aunque la liberación sea posible, se ha informado que no planea regresar inmediatamente a Colombia por temor a represalias debido a la delicada situación en la que se vio envuelta.

Según informó el programa La Red de Caracol Televisión, la modelo “podría obtener la libertad en 2026, cuatro años antes de cumplir la condena completa”, según pudieron conocer a través de sus familiares. Sin embargo, el programa reveló que, a pesar de haber concretado una entrevista con ellos, estos desistieron días después asegurando razones de seguridad.

Antes de ser detenida, Juliana López había incursionado en el modelaje, el fútbol amateur con el equipo Divas Fútbol Club y la presentación de un programa musical regional antes de su detención.