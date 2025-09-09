Video de Verónica Alcocer desde la cárcel desata reacciones

La semana pasada, la primera dama Verónica Alcocer llevó a cabo una visita sorpresa a la cárcel La Picota, en Bogotá. Lo anterior generó una tormenta política en el país, dado que se realizó a pocos meses de que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

Por lo tanto, hubo quienes en redes sociales resaltaron las implicaciones políticas que podría tener la visita de Alcocer a dicho complejo carcelario.

Ahora, cuando pasaron pocos días de esa visita a La Picota, Alcocer compartió un video en el que aparecen dos reclusos rapeando.

Junto al video, la primera dama compartió un mensaje en el que dice: “En la cárcel, la música se convierte en un camino hacia la resocialización y segundas oportunidades. Con este rap, miembros del grupo Alas de Libertad demuestran que el arte es un puente hacia la esperanza, el progreso y la transformación”.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y algunos de sus seguidores comentaron en la publicación:

“Bendiciones abundantes; ¿Vino a hacer campaña? Está acá para la propaganda política?; Por favor, ¿a quién engaña? ¿Qué ha dejado implementado en las cárceles de nuestro país? ¿Cuántos países ha visitado, esos conocimientos dónde están socializados? Gracias; Que tristes comentarios… de verdad ante un trabajo tan humano, bonito respetar, pero se han dejado llenar de odio sus corazones y el odio enceguece, bien por la señora Verónica como ahora una mujer sencilla y compasiva, adelante; ¿Y para cuándo la visita a los soldados que su esposo no tiene en cuenta? ¿Para cuándo las viudas de los militares caídos por las bandas? Por las que su esposo defiende”.

Algunas imágenes que dejó la visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Es de mencionar que, el pasado jueves, tras la cuestionada visita, Alcocer se pronunció a través de las redes sociales explicando a qué había ido a La Picota.

En su mensaje en la red social X, Alcocer aseguró que no se trataba de un acto político, sino de un “gesto de humanidad”.