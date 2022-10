Julieth Restrepo se sincera y cuenta detalles de su embarazo

Hace varios años, ya que Julieth salió de Colombia para probar suerte en tierras estadounidenses y fue en California donde logró, con mucho esfuerzo, codearse con la crema innata de Hollywood en producciones como “Loving Pablo” y elegir los proyectos que más le llaman la atención, además de producir ella misma un personaje que muchos amaron: “La Muñe”.

En este momento, Julieth ha vuelto a ser visible en el país por su participación en la serie “Noticia de un secuestro”, en la que comparte pantalla con actores como Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y Majida Issa y relatan lo sucedido con el secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, esposa y hermana de Alberto Villamizar.

Pero más allá de la participación en la serie y todo lo que Julieth hace en sus redes, hay una noticia más grande aún que la tiene feliz y la está compartiendo con todos sus amigos, familiares y seguidores.

La actriz está en embarazo y no se cambia por nadie, tal como lo mostró en el live que hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde contó todos los detalles de su estado de gestación, desde cuántas semanas tiene, hasta los antojos y demás síntomas que ha tenido durante el proceso.

“Fue el 27 de mayo cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Así como en las películas, mi esposo (Sebastián Zuleta) y yo estábamos pegados mirando la prueba casera y cuando salieron las dos rayitas no supimos qué hacer de la felicidad”, relató la actriz, quien aseguró que el bebé ya lo estaban buscando y llegó más rápido de lo pensado.

Antes de hacerse la prueba, Julieth empezó a sentir algunas cosas raras en su cuerpo que le indicaban su estado de gestación. “Me empecé a sentir muy cansada, la vida no me daba… Estábamos trasteándonos, estaba rodando un proyecto, todo era como un transe… El dolor en los senos, me pasó, y empecé a tener mucha hambre, yo como mucho, pero esta vaina era real, lo que me pusieran al frente me lo comía.”, relató Julieth.

Otro de los detalles que la actriz tuvo en cuenta para ratificar que estaba en embarazo es que un día, sin previo aviso, ella se sintió diferente. “Un día de la nada me pongo una ropa ‘X’ y me vi rara. Me miré, tenía un buso cuello tortuga manga larga, y dije, aquí hay gato encerrado”.

Sin embargo, como estaban buscando a su bebé y la ilusión era mucha, por miedo a que no fuera verdad, Julieth retrasó la prueba de sangre que confirma oficialmente el embarazo. Finalmente, se lo hizo y cuando obtuvo los resultados dos días después, luego de un vuelo de siete horas y doce idas al baño en el avión, lo único que vio fueron números incomprensibles que no le decían nada, hasta que pidió ayuda para leerlos y la noticia estaba clara, tenía 8 semanas de embarazo.

Tanto Julieth como Sebastián solo le contaron a sus familiares y amigos más cercanos, para mantener la confidencialidad y esperar que pasaran los primeros tres meses, los más difíciles. Luego todo siguió su curso y empezaron los antojos para la actriz.

“Llevaba 9 años sin comer carne y ahora como carne, es lo más raro del planeta. He sabido de mucha gente que le han pasado cosas así, dejan de comer algo que les encantaba o lo contrario… Yo por salud y por conciencia por el planeta no volví a comer ni carne ni pollo. Una vez Sebastián llevó algo que le sobró del almuerzo y se estaba comiendo un pedacito de arepa con carne y le dije ‘¿puedo probar un pedacito?’ Esa vaina me la comí y no puedo explicar lo que sentí. Al otro día, me compré una bandeja de carne en el supermercado” relató Restrepo, quien también aclara que es muy consiente de no consumirla todos los días, comprarla en lugares adecuados y hasta hace un ritual para estar en paz con el planeta.

Otro de sus antojos son las bebidas micheladas sin alcohol y además, como la mayoría de mujeres en embarazo, es muy sensible a los olores.

Por ahora la pareja está en el séptimo mes de gestación y se espera que la niña, porque ya saben que es una bebita, llegará a inicios de enero. También tienen claro que nacerá en California, si nada extraordinario sucede, y Julieth se siente muy bien con los cambios en su cuerpo y sabe que cuando llegue su hija, ella volverá a tener su figura y si no, no le trasnocha, pues está agradecida con el regalo de la maternidad.