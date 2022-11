Julio César Herrera, que interpretó a Freddy en ‘Betty la fea’, hace denuncia en La Guajira

El actor colombiano Julio César Herrera, recordado por su icónico papel de Fredy Stewart Contreras en la novela Yo soy Betty, la fea, denunció a las entidades del Estado por tapar las palabras de protestas de los jóvenes que participaron en años anteriores en las marchas realizadas en La Guajira.

“Ese es el teatro de Riohacha, el teatro Aurora; ustedes ven esos colores ahí, eso es porque las entidades del Estado mandaron tapar las palabras de protestas de los muchachos en años anteriores”, señaló el reconocido famoso.

Es que esto es ridiculo…

Más de 1.000 millones para unas baldosas en el callejón de las brisas y en este teatro nadaaaaaa@alcaldiaguajira @LAGUAJIRAGOB @joseramirobc @mincultura @PatriciaArizaF pic.twitter.com/c58aSFuZIV — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) November 19, 2022

En manifestaciones anteriores, varias personas realizan sus arengas y muestras artísticas en el sector del Teatro Aurora, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Almirante Padilla de Riohacha, generando el descontento de los residentes del centro histórico de la capital.

Lo cierto es que el Teatro Aurora ha sido pintado en innumerables ocasiones, tanto por los manifestantes como por otras personas que no están de acuerdo con los murales que realizan los participantes de las protestas.

Caso de intolerancia que vivió en Bogotá

El actor colombiano un caso de intolerancia que vivió mientras conducía su vehículo en Bogotá, cuando fue insultado por otro conductor.

“Le pito a un señor que estaba adelante y le hice así (gesto para que avanzara) . El tipo baja la ventana y empieza a insultarme de una manera absurda, yo nada más quería que se corriera”, contó Herrera.

Pero el incidente no terminó ahí, pues el enfurecido hombre continuó insultándolo por pedirle que avanzara con su vehículo. “El caso es que el tipo arranca, empieza a seguirme, yo lo dejo pasar y le grito: ¿quiere hablar? Se parquea adelante mío me le hago al lado, baja la ventana y sigue insultándome”.

Herrera dejó que lo siguiera insultando y cuando lo pudo interrumpir le explicó por qué le pidió que avanzara. “Ese señor le cambiaron los colores, me empezó a pedir disculpas, fue todo diferente. Relajémonos, tranquilos”, afirmó el actor.

La publicación que está en la cuenta de Instagram del programa de farándula Lo sé todo de Canal Uno, recibió comentarios de cibernautas que también contaron los episodios de intolerancia que han vivido cuando conducen.

“A mí me pasa todo el tiempo, y lo persiguen a uno por cuadras”, “falta mucha tolerancia en la vías; calles; parques; TransMilleno; restaurantes; etc etc mucho ‘levantao’ y con muchísima falta de cultura”, “la verdad, mucha intolerancia. Ya no se le puede ni mirar a la cara a la gente”, “así es, para pelear se necesitan 2 y tú das paz así que... No hay mejor arma que la amabilidad con la decencia no se pelea”, fueron los comentarios que tuvo la publicación sobre el suceso del actor.

El problema de salud que vivió Julio César Herrera

Ahora bien, no todo en la vida del actor es felicidad, tal como lo demostró el pasado octubre cuando contó como sus altos niveles de estrés lo llevaron a sufrir una parálisis facial.

“Hay que pararle bolas a nuestro cuerpo, todo el tiempo nos está hablando. Sufrí una parálisis del sexto par craneal (o sexto nervio motor ocular) producto del bendito estrés”, dijo Herrera en un video de un poco más de dos minutos que publicó en sus cuentas de redes sociales.

De acuerdo con el artista, este mal le impedía mover su ojo izquierdo, además de un entumecimiento en la misma zona del rostro.

“Estamos siendo víctimas en vez de estar disfrutando inteligentemente de nuestra vulnerabilidad porque podemos tener buenos momentos, malos momentos, y la verdad paso por acá porque no quiero que les pase lo que me pasó a mí”, manifestó.

El actor mencionó que la situación era tal que prefirió colocarse un parche en el ojo izquierdo, esto con el fin de que este no se desviara cuando involuntariamente lo movía. Sin embargo, aclaró que por más trágica que se viera la situación, lo cierto es que, afortunadamente, se trataba de un mal menor que con el paso del tiempo, y con los cuidados correctos, sanaría.

Aun así, Herrera envío una invitación final a todos sus seguidores con el fin de estar “pilas, que estemos atentos con nuestra salud mental”.