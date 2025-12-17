Una de las rupturas más mediáticas y polémicas en la historia de la televisión colombiana, ha vuelto a ser el foco de atención. La expareja, que protagonizó un mediático divorcio en vivo durante la emisión de La Casa de los Famosos en el año 2024, sorprendió a los televidentes al aparecer juntos en el nuevo formato de Caracol Televisión, La danza de los millones, generando una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación.

El estreno del nuevo reality de Caracol Televisión no solo llamó la atención por su dinámica de premios y competencia, en donde cada billete que los famosos dejen caer al piso durante la prueba pasa directamente a las manos de un colombiano que esté atento a la transmisión, sino por la presencia de dos de las figuras más mencionadas de la farándula nacional.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada volvieron a compartir set, un hecho que rápidamente se convirtió en tendencia número uno en redes sociales. La aparición de la expareja no se hizo esperar en redes, pues los televidentes recordaron el embarazoso momento vivido en televisión nacional meses atrás.

Recordemos que la pareja de actores colombianos, pusieron fin a su matrimonio en 2024, en medio de una fuerte polémica mediática. La ruptura ocurrió mientras Nataly participaba en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde protagonizó un fugaz, pero intenso romance con el panameño Miguel Melfi.

En la primera emisión del concurso, las dos figuras, que fueron pareja durante más de una década, integraron el equipo rosado y compitieron frente a otra pareja de comediantes. A pesar de los comentarios que rodeaban la situación, los actores demostraron coordinación y buen desempeño durante las pruebas.

Al final de la noche, ambos lograron reunir una mayor cantidad de dinero que sus rivales y se llevaron el primer premio del concurso, con más de 25 millones de pesos acumulados para la audiencia que los vio debutar.

¿Reconciliación a la vista o compromiso profesional?

A pesar del entusiasmo de muchos seguidores que aún guardan la esperanza de verlos juntos, la realidad es que su aparición en el concurso no tiene nada que ver con una posible reconciliación. La danza de los millones fue grabado en 2023, cuando Estrada y Umaña todavía eran pareja y ningún escándalo había estallado. Es importante recalcar que la polémica se dio en marzo de 2024, por ello, su interacción cariñosa dentro del programa corresponde a un momento en el que su relación aún no sufría ningún daño aparente.

La reacción de la audiencia

El regreso de la dupla a la pantalla de Caracol ha dividido opiniones. Mientras algunos usuarios en redes celebran la madurez de ambos para trabajar juntos (sin conocer el contexto de la situación) otros critican lo que consideran una estrategia de marketing para elevar la audiencia del programa.

”¿Y estos dos qué?“; ”¿y estos cuándo volvieron?“; ”lo importante es que sean felices, sea como amigo o en una relación sentimental", “¿qué pasó aquí? Me perdí 😮. ¿Estos dos qué?“, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Lo cierto es que La danza de los millones, en su primer capítulo, ya entregó más de 70 millones de pesos a un colombiano desde la comodidad de su hogar.