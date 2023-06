Jurado de ‘MasterChef’ aseguró ‘irse al infierno’ cuando probó un plato

A MasterChef Celebrity le llegó una nueva temporada, la cual se puede disfrutar de lunes a domingo en el horario de la noche. Desde el pasado 29 de mayo, la cocina más famosa de Colombia le abrió las puertas a 24 nuevos participantes, que se la jugarán toda con tal de poder llegar a la final de este reality.

Estos son los participantes de 'Masterchef 2023'. - Foto: @masterchefcelebrityco

Así, artistas, actores, comediantes y hasta un sacerdote, se dieron cita para demostrar cuáles son los mejores platos que merecerán el visto bueno de los tres jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier. Para esta quinta edición del programa, los colombianos están a la espera de ver con qué platos y recetas salen los famosos.

Eso sí, el programa promete que las emociones no faltarán y que la adrenalina estará a flor de piel. La presentadora del programa es, nuevamente, Claudia Bahamón, quien aseguró que esta temporada traerá muchas sorpresas, “a mí me sorprenden todos los retos, pues tenemos 24 hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto aman los colombianos”.

Aunque, tanto los jurados, como la presentadora y los concursantes, han sabido cómo tener un buen ambiente, tanto al frente como detrás de cámaras, lo cierto es que los momentos tensionantes tampoco han faltado y así le sucedió hace poco a uno de los chefs, cuando no le gustó uno de los platillos.

Luego de que se diera la primera eliminación de MasterChef Celebrity Colombia, en su actual temporada, los participantes se vieron en un nuevo reto en el que debían hacer platillos al horno y luego combinarlos con ingredientes al azar, que ellos no podían elegir.

Los participantes sabían que no iban a tener buenos resultados, por las combinaciones tan extrañas que resultaron en sus platos: “Buena suerte les deseamos a los jueces, porque les va a doler la panza”, comentó la actriz Juliana Galvis junto a su compañera de reto, la exreina de belleza, Laura Barjum.

Al probar la receta, uno de los jurados que mostró, sin menor pena su desagrado, fue Chris Carpentier. El chileno aseguró que parecía “concentrado de perro” y por el fuerte sabor le dijo a las participantes que con esa comida “me mandaron al infierno”.

Chris Carpentier, jurado de 'MasterChef Celebrity 2023'. - Foto: Instagram @chriscarpentier

¿Qué ganará el vencedor del programa? En ediciones anteriores, el reality, MasterChef Celebrity, ha otorgado un premio estándar de 200 millones de pesos colombianos. La producción del programa no ha confirmado de cuánto será el monto en esta ocasión, pero se espera que pueda ser superior a la cifra anterior que se ha entregado.

Por supuesto, que para lograr alcanzar este premio los concursantes deben haber estudiado mucho y aprovechar cada minuto para prepararse y así, al llegar a la cocina, poder ‘descrestar’ al jurado. Esto fue lo que aseguró la actriz Juliana Galvis en una entrevista para el portal Kienyke. “En algún momento pensé que MasterChef me llamaba la atención, porque era una forma de disculparme con mi abuela por todos los años que no cociné. Me preparé mucho tiempo y muchas horas y le metí la ficha como toca”.

La actriz es una de las participantes del nuevo reality de RCN. Foto: Instagram @julianagalvisv. - Foto: Foto: Instagram @julianagalvisv

Cabe destacar que cada día la competencia se pone más fuerte e incluso uno de los participantes ya se preguntó, por qué había aceptado estar allí. “Es muy loco haber tomado la decisión de estar en Masterchef. Después de este reto, digo ¿en qué me metí? ¿en qué nos metimos?”, dijo Diego Sáenz, quien se mostró frustrado por una prueba que afrontó y en la cual le tocó demostrar todas sus capacidades y habilidades culinarias, para no quedar en el reto de eliminación y evitar ser el primero en abandonar la famosa cocina.