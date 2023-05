Justin Bieber será papá, pero aún piensa en Selena Gómez, asegura Mhoni Vidente

Justin Bieber nació el 1 de marzo del año 1994, en Ontario, Canadá. Empezó desde cero, tocando con su guitarra algunas canciones que subía a YouTube con ayuda de su madre Pattie Mallete.

El cantante empezó su carrera desde muy pequeño con canciones como "Baby". - Foto: Getty Images for Coachella

Allí fue descubierto por el gran ejecutivo de la industria musical Scooter Brown, quien inmediatamente decidió reclutarlo y convertirlo en la siguiente gran estrella de pop. Brown, también es manager de artistas como Miley Cyrus, Ariana Grande y J. Balvin.

En el año 2010, Justin lanzó su primer sencillo, One Time, que rápidamente se posicionó en los tops mundiales y tuvo gran visibilidad. Esto le permitió lanzar su primer álbum llamado My World, que también tuvo gran acogida, pero no sería hasta el año siguiente que su fama estallaría.

En el 2011 Bieber se dio a conocer el video musical de Baby, canción con la que no solo se ganaría el odio y el amor del público, sino que se convertiría en un himno del pop y en el primer video en alcanzar las 300 millones de visitas en YouTube.

Uno de los escándalos que más persiguió- y que aún lo hace- al joven cantante fue su turbulenta relación con la también cantante y actriz, Selena Gómez. Gómez y Bieber empezaron a salir en 2010 terminarían definitivamente en 2018. En el medio hubo escándalos de infidelidades, relaciones con otras personas, abuso de sustancias y muchas rupturas.

Selena Gomez y Justin Bieber en la fiesta Vanity Fair de los Óscar 2011. - Foto: FilmMagic

En julio de 2018 Justin rompió el internet tras publicar una foto con su en ese entonces exnovia la modelo Hailey Baldwin, sobrina de del actor Alec Baldwin, y anunciar su compromiso con esta. Pero, fue aún más sorprendente cuando se anunció que en septiembre de ese mismo año la pareja habría contraído nupcias en secreto por lo civil en una notaria de Nueva York.

Sin embargo, todo esto ha sido una historia como de novela, pues a pesar de estar casados, muchos de los seguidores de Justin y Selena aseguran que ambos son el amor de la vida de cada uno y que no han podido pasar la página.

Mhoni Vidente, es una de las tarotistas más reconocidas en todo el mundo y esta vez quiso dar a conocer una predicción sobre lo que está ocurriendo en la vida del cantante canadiense. Según la cubana, Beiber se va a convertir en padre muy pronto.

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, Mhoni Vidente, indicó que el embarazo de su esposa no se había podido dar antes pero que “no está bien con Hailey, pero ella lo quiere pescar a fuerzas, él ya se quiere ir”.

Además, indicó que “él no ha estado con nadie en verdad, sólo con Selena Gómez, es el amor de su vida, son de esos amores trágicos, que se separan, con muchos problemas, a ella le quitan el riñón, él entra a las drogas (…)”.

La tarotista fue enfática en que por ahora, no ve una posibilidad de reconciliación entre los artistas ya que ambos optaron por dejar el pasado atrás; sin embargo, no dudó en comentar que puede existir una esperanza para los seguidores de la expareja y se trataría que, quizá, en unos 20 años puedan volver a formalizar su amor, algo muy similar como ocurrió con Jennifer López y Ben Affleck.

Actualmente, Bieber está felizmente casado con la modelo Hailey Bieber, a quien le han llovido hasta amenazas de muerte por ser la actual esposa del cantante, y a quien muchos aún lo ven como la mejor pareja que puede tener la intérprete de Hands To My Self, quien tuvo que salir a pronunciarse en sus redes sociales a pedirle a sus fans, que por favor dejen el acoso contra la estadounidense, pues ella no tiene ningún rencor contra su expareja, ni su nuevo amor.