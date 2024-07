Kai, la carismática nieta de Donald Trump, que presentó ante EE. UU. el lado más humano del expresidente: “Eres una inspiración”

“Vengo a contar un lado de mi abuelo que la gente no ve. Para mí es sólo un abuelo normal que nos da caramelos y sodas cuando nuestros padres no están mirando. Él me llama cuando estoy en la escuela para preguntarme cómo me va con el golf y a su vez me cuenta cómo va el suyo. Aunque tengo que recordarle que estoy en clases”, dijo Kai Madison con un carisma que conquistó a los asistentes, luego de que su padre, Donald Trump Jr. le cediera la palabra.